U&D Valentina Autiero confessa: “Erano muso a muso, hanno censurato tutto. Ecco cos’è successo davvero”

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno messo fine alla loro relazione davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Ma non tutto è chiaro riguardo la vicenda. Si è parlato in particolare di una scena tagliata che vedeva l’ex cavaliere litigare con Armando, quasi al punto di sfiorare la rissa. A dare delucidazioni sull’accaduto, la ex dama della parterre femminile del trono over, Valentina Autiero. La donna è molto amica della coppia, in particolare di Roberta, che sente tutti i giorni. Entrambi le hanno raccontato come sono andate veramente le cose, al di la delle censure.

A Fanpage Valentina Autiero ha spiegato che si sarebbe fatta due risate davanti alla discussione tra Armando e Riccardo e che, secondo lei, è stato un peccato averla tagliata. “Quasi a botte, muso a muso mi ha detto. Hanno tagliato tutto.” A raccontarglielo è stata Roberta Di Padua, non tralasciando dettagli sul motivo che avrebbe spinto i due cavalieri a un litigio così violento: “Mi ha detto che si sono avvicinati ma l’hanno tagliata integralmente. Non so cosa abbia scatenato la lite. Quando l’ho chiesto a Roberta mi ha detto che avevano litigato sempre a causa di quella battuta di Armando sul fatto che Riccardo ‘non funzionasse’”.

Un argomento delicato per Riccardo Guarnieri. Anche in precedenza è stato affrontato nello studio di Uomini e Donne il discorso della sue ‘freddezza’ tra le lenzuola. E’ proprio a questo che Roberta Di Padua si appella per far comprendere come le accuse del suo ex fidanzato siano false. Ricapitoliamo: il cavaliere ha accusato la compagna di aver preso in giro insieme a lui la redazione del dating show. A suo dire, pur andando tra loro le cose molto bene, la dama gli avrebbe chiesto di rimanere ancora un po’ per incrementare i suoi follower e quindi i guadagni come influencer.

Un’accusa che è già pesata molto a Roberta Di Padua, che ha perso tantissimi fans che hanno creduto a Riccardo Guarnieri. Anche fuori da Uomini e Donne le dichiarazioni della coppia sono discordanti, e lo conferma Valentina Autiero a Fanpage: “Roberta mi ha detto che in quei mesi c’erano un sacco di problematiche, anche a livello intimo, e che hanno poi deciso di uscire perché lei era stanca. Sarebbe uscita con lui o da sola.” Dunque la tematica della passionalità è ricorrente ed evidentemente è un argomento molto caldo per il cavaliere, che si ritrova a dover difendere davanti a tutta Italia la sua virilità.

Una scena che più trash non ce n'è. Avrà deciso bene Maria De Filippi a tagliare il litigio tra Armando e Riccardo Guarnieri? A tutto questo si aggiunge la presenza in studio di Ida Platano, ex fidanzata del cavaliere. La donna non perde occasione per confermare le accusa di Roberta. Sembra quasi che le due si siano alleate contro un fronte comune. E la Autiero accusa Riccardo di essere il primo a desiderare le telecamere: "Riccardo desiderava essere in studio al rientro di Ida, solo per riaccendere certe dinamiche e sedersi al centro. Vedi amore da qualche parte? Vedo solo interesse a litigare o a fare un po' di show." E voi che ne pensate?