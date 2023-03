L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) ha appena aperto una consultazione pubblica che si chiuderà il 25 settembre per permettere a chiunque abbia informazioni sugli PFAS – famiglia di migliaia di sostanze chimiche sintetiche ampiamente utilizzate nella nostra industria -.l’opportunità di dire la propria sulla proposta di bandire dal commercio circa 10.000 tipi di sostanze per- e polifluoroalchiliche.

L’iniziativa è sostenuta da 5 Paesi, Danimarca, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia, e una volta conclusa la fase di consultazione, le informazioni raccolte dovrebbero raggiungere la Commissione europea nell’ultimo trimestre dell’anno. A quel punto la Commissione europea, insieme agli Stati membri dell’UE, deciderà infine sulla potenziale restrizione sulla base della proposta e del parere dei comitati.

I comitati scientifici dell’ECHA per la valutazione dei rischi e per l’analisi socioeconomica utilizzeranno il contributo della consultazione per valutare la restrizione proposta e formulare un parere in merito.

Una sessione informativa online si terrà il 5 aprile dalle 10:00 alle 12:00.

Durante la sessione gli esperti dell’Echa e delle cinque autorità nazionali esporranno il contenuto della proposta che mira a bandire gli PFAS, spiegheranno in che modo verrà attuato il processo di restrizione di queste sostanze, nonché come partecipare alla consultazione e risponderanno alle domande dei partecipanti.

La sessione si terrà in inglese e sarà disponibile sulla home page dell’Echa, senza il bisogno di registrarsi.

L’Echa ha anche messo a disposizione un link, al quale è possibile collegarsi per fare delle domande agli esperti prima dell’inizio della sessione.

L’articolo UE: aperta la consultazione pubblica per mettere fuori commercio gli PFAS proviene da The Map Report.

Vittorio Rienzo