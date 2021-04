Aurora Tropea è stata un’ex partecipante del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Purtroppo nelle ultime ore ha realizzato un video su Instagram per raccontare uno spiacevole episodio. Ecco cosa è capitato alla donna.

Aurora spiega l’assenza sui social

I telespettatori del programma ricorderanno senza dubbio il percorso sentimentale di Aurora nello studio. Si era avvicinata al cavaliere Giancarlo, con il quale ha vissuto sempre degli alti e bassi. L’uomo non ha mai tollerato i suoi modi di fare, dal momento che litigava con quasi tutti i presenti. Gianni Sperti, Gemma Galgani, Armando Incarnato, Valentina Autiero e tanti altri ancora hanno perso le staffe con lei. Come se non bastasse è andata via dopo una pesante discussione con Giancarlo, il quale aveva parlato di alcuni video compromettenti. Infatti Aurora aveva riferito che sarebbe ricorsa alle vie legali. Purtroppo pare che non ci sia pace per lei, dal momento che ha subito un furto. Ecco maggiori dettagli.

“Purtroppo c’era il mio mondo”

Da qualche ora Aurora ha realizzato un video spiegando il motivo della sua assenza sui social. In pratica le hanno rubato il cellulare. Non ha nascosto di aver subito un grave danno, dal momento che aveva documenti, foto e messaggi di una certa importanza. Ecco le sue parole: “Faccio questo video per avvisarvi che mi hanno rubato il telefono, purtroppo c’era il mio mondo: tutte le mie password, le mie foto carine con mia cugina, mia mamma…”.

Aurora contro tutti

Attualmente Giancarlo è felicemente fidanzato con l’ex dama Alessandra. Insieme appaiono radiosi e molto innamorati sul web, chiaro segno che le cose tra loro stanno andando a gonfie vele. Si dice che Aurora abbia fatto appello ai suoi avvocati per la questione dei video. Nonostante Giancarlo le abbia chiesto scusa al centro dello studio, pare che non sia servito a nulla. Inoltre ha voluto aggiungere che nel programma non ha avuto modo di mostrare la sua vera personalità. Aurora si definisce una persona solare e alla mano, ma è stata costretta a difendersi dai continui attacchi.

