ued,-gemma-e-isabella:-giorgio-mette-il-dito-nella-piaga-e-punge-sirius

Giorgio Manetti mette il dito nella piaga dicendo la sua su quanto sta accadendo a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. La dama torinese, di fronte ai numerosi complimenti e apprezzamenti nei confronti della collega, si è spesso lasciata andare a critiche. Infatti, tra le due non sono mancati in studio i battibecchi. Mentre Gemma sembra non apprezzare per nulla le scelte fatte da Isabella, quest’ultima appare propensa a trovare con lei un putto d’incontro. Oggi a dire la sua ci pensa Giorgio, ex grande amore della Galgani.

In una nuova intervista sul Magazine del programma, Manetti ammette che se fosse stato ancora nel programma avrebbe avuto il piacere di conoscere Isabella. L’ex cavaliere fa notare che la nuova dama del Trono Over “è sempre impeccabile, si comporta in modo pacato, è educata, non si espone, non perde il controllo”. Gli sembra una persona valida. E per quanto riguarda le discussioni con Gemma, confessa di essere d’accordo proprio con Isabella. A detta dell’ex Gabbiano a una certa età dovrebbe entrare in gioco il cervello.

Secondo Giorgio sarebbe giusto utilizzare sia cuore che cervello e Isabella starebbe “dimostrando continuamente la sua intelligenza”. Non la vede cedere al corteggiamento di un uomo senza prima pensarci bene. Si tratta di una chiara frecciatina alla Galgani? Probabilmente sì. Torna inevitabilmente a parlare, ancora una volta, della storia che ha condiviso con la dama torinese. Giorgio è convinto che Gemma non abbia avuto con altri uomini una relazione bella come la loro.

Manetti non ha mai mandato giù il fatto che la Galgani abbia scelto di non viversi la loro storia fuori dal programma in quanto mancava da parte sua il ‘ti amo’ che tanto ha aspettato (e che non è mai arrivato). Certe cose per Giorgio sono rare e andrebbero vissute. Invece, Gemma “è rimasta lì, ma per cosa? Per uscire con Sirius?”. È evidente ormai che al Manetti non sia mai piaciuto Nicola Vivarelli. Nel corso dell’intervista, quando racconta di aver seguito la sua discussione con Armando Incarnato, lo definisce “ragazzino”. In passato gli ha riservato qualche attacco per prendere le difese di Gemma.

Nel frattempo, Giorgio si vive serenamente la sua storia d’amore con Caterina e pianifica i suoi progetti futuri. C’è un film in lavorazione a cui ha preso parte anche un noto ex cavaliere di Uomini e Donne, ovvero Sossio Aruta. Porta il titolo Uno strano week-end al mare e proprio adesso stanno girando le scene in giro per la Toscana. Uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo dicembre, prima di Natale.

Manetti ci tiene a precisare che prende parte a questo progetto anche come attore, interpretando un “criminale elegante”.