ued-giulia-latini,-calvario-esistenziale-finito:-il-racconto,-reazione-di-sperti

Un lungo percorso interiore per ritrovare se stessa, per attraversare il difficoltoso step che porta dalla giovinezza all’età adulta: Giulia Latini, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con un lungo racconto pubblicato sui suoi profili social, ha narrato il calvario esistenziale che ha trascorso negli ultimi mesi. Mesi di profonde riflessioni, di sofferenza, di ricerca di stabilità emotiva, che alla fine l’hanno condotta a ritenersi una donna se non ‘arrivata sicuramente più consapevole di sé e migliore.

Giulia Latini si è fatta conoscere dal pubblico televisivo quando ha corteggiato Luca Onestini, tronista di UeD nella stagione 2016/17. Il bolognese alla fine della sua esperienza in studio scelse Soleil Sorge e non Giulia che dopo l’avventura nel dating show di Canale Cinque fu molto chiacchierata dal gossip. Oggi non è più così, anche perché la Latini ha scelto di tirarsi fuori dal ‘meccanismo rosa’ oltre a smettere di voler vivere a tutti i costi sentimenti a ‘360’ gradi.

Con un post fiume pubblicato su Instagram, la ragazza ha spigato che è “sola da tanto tempo”. E che lo è stata perché ne “aveva bisogno”, per “lottare con i propri mostri interiori”. “Questo tempo da sola mi è servito per tornare emotivamente sana”, ha dichiarato, aggiungendo che non è fuggita dai suoi “fantasmi”, seppur non è stato semplice. Però è stato un passo che non poteva più essere rimandato.

“Anni fa ero la ragazza che pur di vivere a 360 gradi un sentimento si lanciava ad un muro”, prosegue Bionditudo (pseudonimo Instagram dei Giulia). E ancora: “Oggi invece sono la donna che anni fa invidiavo”. L’ex corteggiatrice ritiene che adesso riesce a comprendere quel che per lei è “tossico” a differenza del passato. Naturalmente, un simile cambiamento l’ha portata a tagliare alcuni rami secchi presenti nella sua vita e ad abbracciare a tratti anche la solitudine.

“Ho imparato a non bastarmi – spiega -, ma ad amarmi follemente”. La Latini precisa che ad oggi riesce ad ascoltarsi, a non farsi più del male emotivo da sola. Certo non ha finito del tutto di trascorrere “notti insonni” ma ora sa di accettarsi, di avere consapevolezza delle proprie debolezze, dei propri difetti ma anche delle proprie sicurezze e dei propri punti fermi.

UeD Gianni Sperti apprezza la riflessione di Giulia Latini

Il messaggio è stati subito commentatissimo su Instagram. Tra i tanti interventi è spuntato anche quello di Gianni Sperti, opinionista storico del programma di Canale Cinque, che ha piazzato un cuore rosso sotto al post, segno di aver apprezzato la riflessione dell’ex corteggiatrice