ued,-jessica-antonini-affonda-davide-lorusso:-“sta-ancora-pregando…”

Non si conoscono ancora i motivi per cui l’ormai ex coppia del Trono Classico abbia deciso di mettere fine alla love story nata nello studio di Canale 5: mentre da parte di lui c’è solo silenzio, lei si lascia andare a qualche sfogo e fa intendere qualcosa

Perché è finita tra Jessica Antonini e Davide Lorusso? A Uomini e Donne avevano colpito tutti con la loro improvvisa uscita. L’ex tronista era apparsa, sin da subito, molto interessata. Durante i balli e le loro esterne, era possibile notare tanta complicità e intesa. Ed ecco che, a un certo punto, Jessica aveva deciso di concludere il suo brevissimo percorso per viversi la storia d’amore lontano dai riflettori. Da qualche tempo, il pubblico ha notato che tra loro è calato il gelo.

Foto e video sui social non li ritraggono più insieme ormai da settimane. La stessa Jessica Antonini ha poi deciso di confermare le voci sulla rottura. Ora si scaglia duramente contro Davide Lorusso, sempre attraverso i social. Sotto un post di Instagram che parla dell’ultima intervista rilasciata da Simone Florian – suo ex corteggiatore – a Più Donna, la Antonini promette che presto farà un chiarimento sulla rottura. Non ha riservato parole dolci a Davide, anzi. A chi fa notare che Lorusso è l’unico a non parlare della questione, lei risponde senza troppi giri di parole.

“Te credo, forse sta ancora pregando che esca nel migliore dei modi. Peace e love, rilassatevi”

Ma cosa potrà mai essere accaduto? Secondo quanto sta dichiarando in questi giorni la Antonini, sembra che Davide l’abbia non poco delusa. In questo suo ultimo commento, Jessica confessa di essersi scusata con chi l’aveva messa in guardia! Dunque, pare proprio che Lorusso abbia tenuto un atteggiamento che l’ha colpita negativamente. Nel frattempo, l’ex corteggiatore continua a mantenere il silenzio sui social. L’ultima foto da lui condivisa nel feed di Instagram è quella che lo ritrae proprio con Jessica e risale al 13 marzo.

Un silenzio rumoroso quello di Davide, soprattutto per i fan che vorrebbero conoscere la sua versione dei fatti. Sono tanti coloro che continuano a sostenerlo, andando contro Jessica. Quest’ultima, intanto, prende le difese di Simone Florian. Tra loro, nello studio di Uomini e Donne, non era nata nessuna intesa, anzi. I telespettatori avevano assistito anche a qualche loro battibecco.

In questi giorni, il pubblico ha notato una certa vicinanza tra loro e così proprio Simone decide di chiarire come stanno davvero le cose, nella sua nuova intervista. L’ex corteggiatore fa presente di essere scontrato più volte con Jessica perché lei tendeva a prendere le difese di Davide. A oggi pensa di essere stato ingiustamente accusato dall’ex rivale, non solo in puntata, ma anche nei camerini.

Dopo aver sentito Jessica, che gli avrebbe spiegato i motivi della rottura, Simone si è convinto di non aver mai sbagliato con il suo pensiero su Lorusso. Ha sempre pensato che fosse interessato solo alla televisione e che fosse falso. Con la Antonini è così arrivato il chiarimento. Viene, però, ora attaccato dai fan di Davide.

In questa sua intervista precisa che gli piacerebbe tanto continuare a fare televisione, tanto che ha deciso di provare con i casting del Grande Fratello. Tale affermazione ha suscitato non pochi attacchi da parte del pubblico che non crede minimamente al fatto che Lorusso fosse interessato solo a stare sul piccolo schermo.