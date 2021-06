UeD, Jessica incastrata: c’è l’audio in cui dice “Davide è gay ma non lo sa”

Jessica Antonini ha detto davvero che secondo lei “Davide Lorusso è gay ma non lo sa”. Lo ha dichiarato in una intervista al settimanale Nuovo, che dalle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne ha estrapolato il titolo della copertina. Parole che lei ha effettivamente pronunciato, sebbene abbia provato a rettificare attraverso i social dopo la pubblicazione dell’intervista. Evidentemente Jessica si è accorta che le sue parole fossero forti, non per il succo della questione quanto perché non dovrebbe spettare a lei parlare pubblicamente dell’orientamento sessuale di un’altra persona e metterla in dubbio. Insomma, non ci sarebbe ovviamente nulla di male se fosse vero ma dovrebbe dirlo il diretto interessato, molto semplicemente.

Le dichiarazioni di Jessica non sono piaciute e lei ha provato a rimediare, ma ha fatto infuriare Riccardo Signoretti. Quest’ultimo è il direttore del settimanale che ha intervistato l’ex tronista e oggi ha deciso di mettere a tacere le polemiche, e le chiacchiere, pubblicando le prove. Signoretti ha pubblicato l’audio in cui Jessica dice che secondo lei Davide è gay ma non lo sa. Adesso lei non potrà più negare, non potrà più dire che è stato soltanto creato un titolo a effetto. In realtà lei aveva detto su Instagram di non aver chiesto di scrivere quelle parole, né di metterle in copertina, ma quando si rilascia un’intervista si è responsabili di ciò che si dice e non si può decidere quali parole il giornalista deve pubblicare.

Un’intervista è un’intervista, tutto ciò che si dichiara può essere usato. Lei aveva chiesto spiegazioni sul titolo e le avevano risposto che nell’intervista era tutto spiegato. Signoretti ha fatto di più, ha pubblicato l’audio dell’intervista di Jessica Antonini sul suo profilo Instagram per rendere ancor più chiaro il tutto. Il direttore di Nuovo ha commentato così:

“Basta chiacchiere. Le affermazioni di Jessica Antonini sul suo ex, Davide Lorusso, sono a prova di smentita. Ecco un passaggio dell’intervista in edicola su Nuovo che chiarisce ogni dubbio”

Nell’audio Jessica ha detto che secondo lei Davide è gay:

“Secondo me Davide dentro di lui è gay, ma non lo sa. Ma lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo, gli ho detto che se così fosse non ci vedrei niente di male”

Dopo queste parole, il giornalista interviene dicendo che giustamente una donna vorrebbe saperlo quando investe del tempo in una relazione. Jessica ha confermato, spiegando di aver fatto molti chilometri per raggiungerlo e probabilmente parlava dei problemi intimi che hanno avuto, che aveva già esposto. Cosa farà adesso l’ex tronista? Jessica risponderà all’audio di Signoretti oppure preferirà sorvolare e lasciare che si plachi la tempesta?