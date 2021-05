UeD l’ex scelta di Mariano Catanzaro è incinta: “Figlio fortemente voluto”

Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu scelta da Mariano Catanzaro (correva il maggio 2018), è in incinta. La love story con il tronista durò poco. La coppia si sciolse come neve al sole dopo che si spensero le telecamere del dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. La ragazza, originaria di Gallarate (Varese, provincia in cui dimora tutt’oggi), nelle scorse ore ha annunciato attraverso un lungo e sentito post su Instagram di essere in dolce attesa. La donna, che è legata sentimentalmente a un giovane di nome Andrea, lavora come cassiera in un supermercato e come influencer.

Valentina ha dichiarato che il bebè è stato fortemente voluto sia da lei sia dal suo compagno (“Ti abbiamo sognato per tanto tempo, fantasticando sulle nostre vite future…”), che hanno cercato in ogni modo di allargare la famiglia. Missione compiuta! La Pivati ha aggiunto che lei e il futuro papà ce la metteranno tutta per essere all’altezza della genitorialità. Per il momento non è stato reso noto alcun dettaglio circa il nome, il sesso e il mese di gravidanza. Sembra comunque che la dolce attesa non sia in stato avanzatissimo, almeno a giudicare dal pancino che non è ancora pronunciatissimo.

UeD Anche Ester Glam incinta

L’annuncio di Valentina arriva a distanza di poche ore da un altro annuncio simile, vale a dire quello fatto da un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Ester Glam. La giovane, che nello show di Maria De Filippi fece la corte senza risultati a Paolo Crivellin, ha infatti dichiarato che diventerà madre per la seconda volta. Insomma, in ‘orbita’ UeD ci sono due cicogne in volo.

La Glam, a dicembre, informava con dolore e sofferenza di aver perso il bimbo che portava in grembo, essendo stata vittima di un aborto spontaneo. Adesso invece la lieta novella: la ragazza è già madre di Gabriele, nato il 26 agosto 2019. Nella vita è legata sentimentalmente a Luca Baldacci, professione chef. Ester, dopo aver lasciato gli studi di Uomini e Donne, è prima tornata assieme al suo ex, Mattia, poi, naufragata la relazione, ha iniziato una love story con il cuoco.