UeD, Massimiliano: “Eugenia possessiva”, convivenza con Vanessa? Sì, ma…

La coppia si è raccontata in una nuova intervista: non è esclusa del tutto una partecipazione a Temptation Island

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono felicissimi dopo Uomini e Donne. La coppia hanno rilasciato una intervista al settimanale Mio, rivelando anche succosi dettagli sul programma e anche sul loro futuro. Il racconto è cominciato dal momento in cui si sono scelti nello studio di Maria De Filippi: Massimiliano ha capito che Vanessa era quella giusta per un insieme di cose. Innanzitutto ha capito che era più simile a lui, a differenza dell’altra corteggiatrice Eugenia Rigotti. Inoltre ha spiegato di condividere con Vanessa gli stessi valori come la famiglia, oltre al fatto di trovarla molto bella.

Poi è arrivata subito la domanda più scomoda: perché non ha scelto Eugenia Rigotti? Scomoda perché la sua risposta probabilmente farà parecchio discutere. Eugenia era andata via dal programma, Maria era riuscita a far riflettere la ragazza sul fatto che al tronista non piacesse davvero e fino in fondo. Più persone in studio in quella occasione avevano fatto mille complimenti alla ragazza per la persona che è e forse spinto da questo entusiasmo generale Massimiliano è andato a riprenderla. A quanto pare, però, ha sbagliato perché qualcosa con Eugenia non andava bene:

“La relazione con lei sarebbe stata più serrata perché a volte in esterna capitava che lei dimostrava questo attaccamenti nei miei confronti, era più possessiva. Vanessa non lo è e questi sono gli anni più belli, è giusto avere i propri spazi”

Perché riprenderla se questi aspetti – che lui ha chiamato attaccamento e possessività – erano già venuti fuori nelle esterne? Forse ha voluto essere certo delle sensazioni che gli aveva trasmesso Eugenia? Non è da escludere, anche perché Massimiliano ha detto di aver capito di provare qualcosa per Vanessa nella penultima puntata. “Più stava male lei, più stavo male io”, ha spiegato e quindi ha deciso di scegliere.

Vanessa e Massimiliano andranno a convivere a settembre? Così pare, ma lui ha specificato che per il momento è solo un’ipotesi. Temono di bruciare le tappe, per questo preferiscono andarci con calma e capire cosa succederà fino a settembre. D’altronde vivono già insieme, a casa di lui o a casa di lei. Vorrebbero convivere anche per stare più tempo insieme, come ha spiegato l’ex tronista:

“Se seguitiamo a stare così bene, ad andare d’amore e d’accordo e la nostra storia continua a migliorare, allora di sicuro la convivenza non rovinerà le cose. Ci sono tante cose da fare insieme, impossibile bruciare le tappe. La convivenza è solo un modo per vederci con più facilità. Se abitassimo nella stessa città non ci penseremmo così presto”

Infine, l’argomento dell’estate: Massimiliano e Vanessa parteciperebbero a Temptation Island? Per il momento no, perché stanno insieme da poco tempo e stanno bene insieme. Preferiscono godersi i primi tempi, che sono sempre i più belli, e tutte le emozioni a mille. Ma non escludono di poter accettare nelle prossime edizioni: “Il prossimo anno, quando la storia sarà più solida, un pensierino potrei farcelo”, ha detto lei. E lui ha confermato: “Mi intriga!”.