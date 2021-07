ued,-mauro-e-lisa-si-sono-sposati-(foto):-ida-presente,-mistero-su-gemma

Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono sposati! La coppia nata a Uomini e Donne è convolata nozze, come aveva annunciato qualche tempo fa. Presente all’evento Ida Platano, che ha condiviso alcuni dei momenti della serata di ieri. Questa mattina, inoltre, la dama del Trono Over ha fatto sapere ai fan che il matrimonio di Mauro e Lisa è stato emozionante.

Nessun intoppo nell’evento, come ha rivelato in questi minuti Ida. Finalmente i due ex partecipanti del noto programma di Maria De Filippi hanno coronato il loro sogno, diventando marito e moglie. Dopo ben quattro anni d’amore, Mauro e Lisa appaiono sempre più innamorati e complici. Sono tornati, tempo fa, nello studio di Canale 5, dove tutto ha preso inizio.

Qui hanno consegnato le partecipazioni di nozze sia a Gemma Galgani che a Ida. Ma mentre quest’ultima era presente all’evento, non si sa nulla sulla dama torinese. Pare, almeno secondo quanto è possibile notare da foto e video, che Gemma non abbia preso parte alla cerimonia. Sul profilo Instagram della Galgani, infatti, non appare alcuna immagine del matrimonio di Mauro e Lisa.

La Platano, invece, ha fatto felici i fan condividendo alcuni dei momenti della cerimonia. La coppia del Trono Over avrebbe voluto convolare a nozze lo scorso anno. A causa della pandemia del Covid-19 è stata costretta a rimandare al 4 luglio 2021. L’annuncio del matrimonio aveva fatto emozionare tutti in studio.

Il pubblico di Canale 5 si è spesso ritrovato ad assistere a stratagemmi e false azioni da parte di alcuni dei partecipanti di Uomini e Donne, che volevano solo ottenere visibilità. Non è sicuramente il caso di Mauro e Lisa, che dopo aver trovato l’amore nel programma hanno scelto di viversi lontano dai riflettori. La coppia ha mostrato sincerità e questo è ormai un dettaglio che non passa certamente inosservato.

A emozionarsi di fronte al loro annuncio era stata, in particolar modo, Gemma. La dama non era riuscita a trattenere la commozione, ma anche il senso di amarezza per non essere ancora riuscita a viversi questo genere di emozioni.

Lisa l’aveva rassicurata di fronte a tutte, facendole notare che anche per lei arriverà l’amore, in quanto nessuno è destinato a restare solo. Tina Cipollari aveva approfittato di questo momento, ovviamente, per ironizzare.

Impossibile anche per Ida trattenere le lacrime quando Mauro e Lisa hanno annunciato l’imminente matrimonio. La Platano non poteva mancare a questo lieto evento, ma ancora non si sa se Gemma fosse presente oppure no.

Probabilmente, se avesse preso parte alla cerimonia, avrebbe condiviso qualche immagine. Oppure Ida l’avrebbe sicuramente ripresa con il suo cellulare.