UeD Riccardo Guarnieri sui social dopo mesi: quanto è dimagrito? (Foto)

Riccardo Guarnieri, 42 anni, dopo mesi di assenza, è rispuntato sui social nelle scorse ore, immortalandosi con un abito elegante. A colpire i fan del Trono Over di Uomini e Donne è però stato il fisico del cavaliere che è evidentemente dimagrito da quando si è conclusa la stagione 2020/2021 del dating show di Canale Cinque.

Riccardo, a giugno, era alle prese con il naufragio sentimentale che lo ha visto protagonista con la dama Roberta Di Padua. Ora rieccolo contento e sorridente in territorio pugliese, in una masseria di Castellana Grotte (provincia di Bari). Immediata la reazione dei fan del programma orchestrato da Maria De Filippi. In meno di 24 ore il cavaliere ha incassato oltre 24mila like e una cascata di commenti. In molti, vedendo lo scatto, si sono chiesti quanto sia dimagrito Riccardo in queste settimane di ‘latitanza’ dalla tv e dalle piattaforme del web.

Chi inoltre sperava di vederlo al fianco di qualche dama o donzella si dovrà ricredere. Guarnieri è apparso solo soletto. Nessuna risposta nemmeno ai fan, né sul tema dimagrimento, né a chi gli ha domandato della sua situazione attuale a livello sentimentale. Insomma, Riccardo si è mostrato, ma ha preferito chiudersi a riccio su quel che concerne il suo lato privato.

Per quel che invece riguarda i rapporti tra Roberta Di Padua e Guarnieri, sembra che ormai il legame si sia sfilacciato definitivamente e che sia impossibile da recuperare. Lei, nel frattempo, si sta rilassando a Sperlonga, in compagnia del figlio Alex, frutto d’amore nato da una precedente relazione.

Si ricorda che nel corso dell’ultima puntata del Trono Over che ha visto l’ex coppia protagonista, Riccardo ha mosso accuse pesanti a Roberta, sostenendo che lei abbia voluto proseguire con la love story solo per avere un tornaconto mediatico e trarne vantaggio a livello social e di sponsorizzazioni.

La Di Padua ha controbattuto, sicura che il cavaliere abbia la testa persa ancora per Ida Platano, altra sua ex. Settembre si avvicina e c’è da scommettere che Guarnieri sarà di nuovo protagonista al Trono Over.