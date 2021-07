ued-rosa-perrotta-si-svela:-“ora-fateli-voi-i-figli,-volevo-una-femminuccia”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia sbocciata negli studi di Uomini e Donne, nei giorni scorsi hanno annunciato di attendere il secondo figlio e che tale frutto d’amore sarà un maschietto. Già scelto anche il nome: si chiamerà Mario Achille. Sulla questione qualche fan ha storto il naso, esprimendo il proprio dissenso. L’ex tronista ha replicato via social a chi ha criticato la sua decisione, pienamente sposata dal compagno. “Subito approvato da me e da lui. Ed è cosa rara”, ha chiosato disinnescando eventuali altre polemiche sul nascere. Una confidenza tra molte altre: Rosa infatti ha chiarito che avrebbe sperato che la creatura che porta in grembo fosse una femminuccia. Inoltre ha aggiunto che la sua idea è quella di fermarsi a due bebè. Non la stessa di Pietro.

“Prima cosa che mi ha detto Pietro è stata: ‘Il terzo sarà femmina’. Per quanto mi riguarda , depongo le armi. Due è perfetto, ora i figli fateli voi”. Così la Perrotta sulla possibilità di una terza gravidanza in futuro. Spazio poi al desiderio coltivato ma non premiato dal destino di partorire una femmina. “La volevo, ero incuriosita di vedere una piccola me”, ha spiegato l’ex volto di UeD che tuttavia ha precisato di essere comunque contenta del maschietto che arriverà.

“A questo giro non è andata”, ha proseguito Rosa, cercando poi di guardare il bicchiere mezzo pieno. Vale a dire che Domenico Ethan (detto Dodo), il suo primogenito, avrà un “vero compagno” e che con Mario Achille si “farà compagnia”. Inoltre ha specificato che due figli, uno maschio e uno femmina, hanno “esigenze differenti” mentre “magari, avendoli dello stesso sesso, sarà tutto più semplice”.

La Perrotta è quindi tornata a ribadire che nutriva la voglia di appendere un fiocco rosa sul portone di casa già dalla prima dolce attesa perché le sarebbe piaciuto insegnare a una piccina “ciò che io ho imparato da donna”. “Mi sarebbe piaciuto crescere una femminuccia bella caz…ta. Una che si sarebbe conquistata il suo posto in un mondo ancora troppo maschilista“, ha concluso Rosa.

UeD Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, oltre la crisi una nuova gravidanza

Qualche mese fa la coppia ha affrontato un periodo di appannamento, vivendo una delicata crisi sentimentale. Sia lei che lui si sono presi del tempo per riflettere e capire che futuro dare alla relazione: uno stop che è servito a confrontarsi e a oltrepassare gli ostacoli del cuore. La prova è stata superata a pieni voti. Infatti la Perrotta e Tartaglione hanno concepito il loro secondo frutto d’amore, rinsaldando il loro legame e decidendo di allargare la famiglia.