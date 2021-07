ued,-sabrina-ghio:-“il-processo-tumorale-era-iniziato”,-come-sta-ora

Sabrina Ghio ha rivelato perché si è operata. Le sue preoccupazioni e i suoi timori di quei giorni oggi sono ben più chiari, dopo che ha spiegato tutto per bene. Ha preferito prendersi qualche giorno prima di condividere con i fan su Instagram i risultati del suo ultimo esame. A fine giugno si è sottoposta a un intervento chirurgico in cui, ha spiegato, il chirurgo ha usato un laser per fermare un processo tumorale. Prima di conoscere il motivo dell’operazione di Sabrina Ghio, in tanti le hanno chiesto aggiornamenti e news sui risultati dell’ultimo esame a cui si è sottoposta.

Sabrina era in attesa dei risultati della biopsia, che sono arrivati un paio di giorni fa. Lei si è sentita pronta a condividere tutto solo oggi, si è presa del tempo per metabolizzare la cosa. Quando il medico l’ha chiamata, infatti, lei è andata nel panico:

“Quando mi ha chiamato il dottore sono andata in totale panico, come sempre quando si tratta di salute. E sono rimasta senza parole, perché la biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato. […] Il mio medico mi dice che tempo quattro o cinque mesi si sarebbe trasformato in tumore e quindi io vado nel panico”

Sabrina ha raccontato che il problema è presente già da un anno e che lei si è sottoposta a diverse visite, ma in nessuna di questa è stato riscontrato il tutto. Nel corso della telefonata col medico in realtà ha avuto un attimo di smarrimento, perché la sua mente si è concentrata sulle parole “processo tumorale” e “tumore”. Il medico comunque le ha spiegato che durante l’operazione hanno trattato la parte interessata con il laser, nella speranza di aver bloccato il processo. Ad agosto Sabrina Ghio si sottoporrà a una nuova visita per capire se il laser ha funzionato o no.

Lei sperava di trascorrere l’estate in serenità, invece vivrà col fiato sospeso fino a quella visita in cui scoprirà se sono riusciti a bloccare il processo tumorale. Per lei non sono stati giorni facili, ed è comprensibile, ha anche rivelato che di notte non riesce a dormire:

“Sono stati giorni duri. Uno dei miei pregi è mascherare per cercare di andare avanti, per essere meno appesantita. Poi però non dormo, alle quattro di notte o alle cinque mi giro e mi rigiro nel letto”

Dunque Sabrina Ghio si è operata per bloccare un processo tumorale. Prima di concludere il video su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una raccomandazione a chi la segue: fare molta prevenzione, fare visite e non essere pigri perché lei è riuscita a scoprire tutto subito facendo una visita in più subito, anziché rimandare. Alla fine ha incrociato le dita, e noi le incrociamo per lei.