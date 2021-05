UeD, Samantha e Alessio: “Pensavo fosse più facile”, la verità su Bohdan

La nuova coppia del Trono Classico si svela nella prima intervista di coppia, attraverso la quale parlano di convivenza, sentimenti e presentazioni in famiglia; lei torna a parlare del momento in cui ha detto ‘no’ all’altro corteggiatore

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si svelano dopo la scelta a Uomini e Donne, nella prima intervista di coppia sul Magazine. Tutto sta procedendo nel migliore dei modi tra loro, com’è possibile notare anche sui loro rispettivi account social. Stanno continuando a conoscersi e imparando a viversi nel quotidiano. Non c’è stato neanche un momento di imbarazzo, dopo la scelta, come se stessero insieme da una vita. Ripercorrono l’esperienza vissuta nel programma di Maria De Filippi e lui ammette di aver capito che il suo sarebbe stato un sì nel momento in cui ha visto la reazione di Samantha quando non si è presentato in esterna.

Vederla soffrire per lui è stato “come una pugnalata” e così ha tentato di farle capire che le avrebbe detto di sì. Per ora, però, non pensano alla convivenza Samantha e Alessio. Entrambi ammettono che c’è tempo per prendere determinate scelte. Ed ecco che la Curcio torna a parlare della sua decisione di rivelare a Bohdan che non era la sua scelta, facendo restare in studio Alessio. In molti hanno giudicato negativamente questa scena, ma Samantha ci tiene a precisare che la sua “non è stata una decisione sadica”. Secondo lei, nei momenti di difficoltà, una coppia deve restare unita.

Non voleva che Alessio le facesse da spalla, ma che lui avesse la conferma che la sua scelta era stata presa con consapevolezza. In particolare, il suo scopo era quello di far capire a Ceniccola che non l’aveva scelto perché Bohdan aveva detto che sarebbe andato via. Chiuso questo discorso, Samantha e Alessio riflettono sui difetti e i pregi l’uno dell’altra. L’ex tronista di Uomini e Donne tratta questo argomento con molta ironia, facendo notare che pensava che Ceniccola fosse più affettuoso. Inoltre, tra i difetti nota la sua alimentazione e la sua mancata voglia di darle aiuto nelle faccende domestiche.

L’ex corteggiatore, invece, fa presente che è affettuoso e che lei è molto dolce. Questo lo sta stupendo in positivo. “Certo, c’è anche qualche difetto da sopportare: è logorroica e ipocondriaca”, dichiara Ceniccola ridendo. Stanno cercando di mantenere i loro spazi e dividersi tra lo stare insieme, fare le loro cose e vedere gli amici. Per ora le presentazioni in famiglia ci sono state solo attraverso la videochiamata.

“In questo momento è giusto prima conoscerci a fondo e poi con calma arriverà il resto. Sono convinto che la nostra storia durerà e quindi possiamo anche andare con calma e non bruciare i momenti”

Viene poi chiesto a Samantha se abbia già imparato a pensare per due: “Pensavo fosse più facile“. Sono nove anni che è single e che pensa solo a se stessa, ma è certa che Alessio saprà aiutarla in questo. Non c’è ancora stato il primo “ti amo” e la Curcio non sa se avrà mai il coraggio di guardarlo negli occhi e dirglielo. Una sera, però, Alessio le ha confessato di essere innamorato. Per l’estate hanno programmato di andare a trovare Giacomo Czerny e di stare un po’ insieme a Sapri, dove Alessio avrà modo di conoscere i luoghi dove Samantha è cresciuta.

Per quanto riguarda i commenti negativi che la Curcio ha ricevuto durante l’esperienza a Uomini e Donne, l’ex corteggiatore ammette che certi messaggi gli davano molto fastidio. Lui l’ha sempre rassicurata su questo, cercando di darle forza. Samantha, invece, temeva che questi pregiudizi potessero portare Alessio a interessarsi meno a lei.