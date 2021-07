UeD Stefania Montù fiume: nuovi retroscena sulla rottura con Alessandro

Trono Over, Uomini e Donne – Stefania Montù e Alessandro Bizziato si sono lasciati. La notizia è di pochi giorni fa. Ora l’ex dama, con una diretta Instagram, spiega nel dettaglio in che modo è maturata la rottura, specificando che quel che è circolato di recente sui siti specializzati di cronaca rosa è veritiero e rimarcando che è stata lei a troncare la relazione.

“Io non sono stata proprio lasciata, ma ho deciso di porre fine al nostro rapporto”, dichiara la donna, aggiungendo di essere “molto vicina alle donne che vengono lasciate senza un minimo di confronto”. Dunque i dettagli che hanno portato la sua love story al naufragio. Love story che nell’ultimo periodo è stata vissuta tra Mantova, dove abita lei, e Riccione, dove lavora lui. In primis Stefania afferma che Alessandro “non ha avuto mai un buon rapporto con il telefono”, in quanto per lui il cellulare non ha mai avuto un ruolo “essenziale” nella sua “giornata“.

E ancora: “Anche quando è rimasto molto tempo a Ibiza e quando lui lavorava non aveva con sé il telefono”. La Montù tiene a precisare che ciò non è una giustificazione. “Perché nel momento in cui tu hai una persona che dici di amare – sottolinea – perché diceva che ero la donna della sua vita e che con me avrebbe trascorso tanto tempo, ma questo non è accaduto. Tutto quello che avete letto su tutte le pagine che hanno pubblicato la mia intervista è tutto vero. Non ci siamo lasciati, io l’ho lasciato!”.

Stefania narra poi dei particolari, spiegando che ha visto Bizziato il 19 di giugno, giorno in cui lui ha compiuto gli anni. Un compleanno amaro, almeno per lei: “Purtroppo ha invitato parecchia gente e ovviamente in questa serata non sono stata minimamente considerata. Per non dire altre parole. Inoltre, non abbiamo dormito insieme e anche quella sera lì non c’è stato modo, comunque, di festeggiare”.

Una situazione piuttosto bizzarra. La Montù aggiunge che il 19 giugno non ha nemmeno dato il “regalo ad Alessandro. Dopodiché il giorno successivo, io ho fatto le mie cose lui ha fatto le sue”. Il weekend, racconta sempre Stefania, si è chiuso senza sussulti con lei che il lunedì è rientrata a casa mentre lui, dal 23 di giugno, ha ripreso a lavorare. “Iniziando a lavorare evidentemente non ha trovato il momento per chiamarmi”, la chiosa.

Stefania, non avendo più avuto notizie di Bizziato si è preoccupata tanto che ha scritto a suo padre. L’uomo le ha riferito che il figlio non poteva chiamarla in quanto aveva il cellulare rotto. “Da allora – puntualizza – io e lui non ci siamo più sentiti e alla luce dei fatti direi che ha trovato la scusa perché non è in grado di dirmi che la storia è finita e comunque sta di fatto che io e lui non ci siamo più sentiti e direi che sono sicuramente senza parole. Sicuramente non voglio piangermi addosso”.

Spazio quindi ad altre riflessioni: Stefania non rinnega i momenti, soprattutto quelli belli, trascorsi con l’ex cavaliere di UeD. Tuttavia spiega che non ha intenzione che i suoi sentimenti ostacolino la attuale esperienza lavorativa dell’ex compagno. “Io non mi voglio mettere di traverso per rompergli le scatole e non sono una bambina e quindi è giusto così”, ha aggiunto.

Per il momento Bizziato non ha replicato in alcun modo. Secondo Stefania è perché ha veramente il telefono rotto e da giorni non si collega né a WhatsApp, né a Instagram: “Vedremo se quando si comprerà un telefono, visto che comunque il mio regalo era un telefono ma non gliel’ho dato. Vedremo se avrà modo di replicare e se lui avrà la possibilità di dire determinate cose”.

Nel 2021, però, è facile anche reperire un telefono da qualcuno o da qualche parte. Eppure Alessandro continua a non farsi sentire. “Anch’io l’ho pensato che poteva chiamarmi da un fisso ma è evidentemente non ne ha voglia”, ammette Stefania. La confessione fiume la porta poi a ragionare sul fatto che a Uomini e Donne non si ha la possibilità di conoscere profondamente una persona. Quello avviene dopo, fuori dal programma.

“Però – narra ancora la Montù – in questo momento qua sono 10 mesi che ci frequentavamo. Oltretutto 10 mesi con un periodo di lockdown dove comunque siamo stati insieme. Sicuramente abbiamo avuto modo di conoscerci e molto. Ed è un ragazzo molto volubile, un ragazzo pieno di energia, comunque un buon ragazzo”.

Stefania rimarca pure che Alessandro non ha mai assunto, quando si sono visti, comportamenti fuori dalle righe: “Evidentemente però lui guarda a oggi. Lui è abituato a vivere il presente a differenza mia che sono abituata da sempre a guardare a oggi, ma soprattutto anche il domani”.

Infine l’ex dama dice di essere serena seppur non cela di essere parecchio dispiaciuta per la modalità in cui è maturato l’epilogo della relazione.