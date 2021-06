ued,-veronica-ursida-e-torrese-beccati-insieme:-uno-strano-dettaglio

I due ex partecipanti del Trono Over del programma di Maria De Filippi sono stati avvistati durante una cena nella Capitale: ma c’è un particolare che non può passare inosservato

Due ex partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne sono stati beccati insieme a Roma: Veronica Ursida e Stefano Torrese. Le loro rispettive relazioni nate nel programma di Maria De Filippi non hanno avuto il loro lieto fine. E ora si ritrovano insieme a condividere una cena. Questo è ciò che riporta Isa e Chia in queste ore, con tanto di foto. Va precisato che non è chiaro se Veronica e Stefano si siano incontrati per amicizia o se si stiano frequentando. Qualche giorno fa, sui social l’ex dama aveva detto chiaramente che non c’era alcuna conoscenza in corso nella sua vita.

Dunque, la Ursida potrebbe aver incontrato l’ex di Pamela Barretta per una semplice chiacchierata. Entrambi hanno fatto discutere all’interno della trasmissione. Veronica è spesso stata protagonista di accesi scontri con Armando Incarnato, con cui aveva avviato una conoscenza finita male. Tra le discussioni con il cavaliere napoletano, la Ursida ha continuato a cercare l’amore. Proprio nello studio ha conosciuto Giovanni Longobardi e insieme hanno lasciato le luci dei riflettori, per conoscersi meglio fuori.

Ma dopo poco tempo la loro storia è finita, con tanto di lettere pubbliche. Giovanni non ha più fatto ritorno nello studio di Canale 5. Invece, Veronica Ursida è tornata a Uomini e Donne solo per una puntata. Nei giorni passati è stata anche protagonista di uno scontro social contro Roberta Di Padua e Valentina Autiero.

Torrese aveva conosciuto nella trasmissione Pamela Barretta. Ma anche la loro relazione è terminata in modo per nulla pacifico. Ed ecco che la scorsa settimana, l’ex cavaliere è stato avvistato in compagnia di Veronica. Pare che i due abbiano trascorso insieme una serata tranquilla. Al momento, nessuno dei due si è fatto avanti sui social per spiegare cosa sta davvero accadendo.

La Ursida ha un profilo molto attivo su Instagram, dunque potrebbe presto dare qualche aggiornamento ai fan. C’è, però, un dettaglio particolare che è possibile notare: Veronica e Stefano non si seguono sul social network.

I due diretti interessati potrebbero fare chiarezza nelle prossime ore. Intanto, i telespettatori sono molto curiosi di scoprire chi saranno i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Ieri è stato anticipato che Francesco Chiofolo sarà il nuovo tronista.