Medida é anunciada por conta de ‘limitação do transporte urbano e intermunicipal’ para os alunos. Universidade prorroga aulas remotas até terça-feira (28). Uern suspende retorno de aulas presenciais

Vivi Nobre/Assecom-RN

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) suspendeu o retorno das aulas presenciais que ocorreria na próxima segunda-feira (27). A decisão foi anunciada após reunião realizada na manhã deste sábado (25), e justificada pela “limitação do transporte urbano e intermunicipal, que não está operando de forma integral”.

Com isso, a instituição informou que estão autorizadas as aulas remotas até terça-feira (28), em seus Campi (Mossoró, Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros).

As aulas presenciais foram suspensas desde o início dos ataques criminosos contra prédios públicos, veículos e comércios do estado, no dia 14 de março.

Uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) também foi agendada para terça-feira para avaliar o cenário atual acerca da conclusão do semestre letivo 2022.2.

As atividades presenciais na Uern foram retomadas de forma gradativa desde a quinta-feira (23), com atendimentos administrativos, perícias da Junta Multiprofissional, além de algumas atividades de internato e das residências.

