UERR abre 450 vagas em vestibular para cursos de graduação EAD

Inscrições podem ser feitas de 3 de abril a 3 de maio. Vagas são para Boa Vista, Caracaraí e Rorainópolis. Inscrição pode ser feita pelo site da Universidade Estadual de Roraima (UERR)

UERR/Divulgação

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) divulgou edital com 450 vagas o Vestibular EAD 2023. As inscrições podem ser feitas de 3 de abril a 3 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 50. As vagas estão distribuídas entre os campi de Boa Vista, Caracaraí e Rorainópolis.

ACESSE O EDITAL

São oferecidas 90 vagas para cada um dos cinco cursos: Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Matemática e Tecnólogo em Turismo.

Todo o processo seletivo será feito de forma online. A aplicação da prova está marcada para o dia 18 de junho, com 32 questões objetivas, e realizada pelo site da UERR. O gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia.

Todas as etapas serão publicadas no site da Comissão Permanente de Concurso e Vestibular (CPCV/UERR), na guia Vestibular. A homologação final das inscrições está prevista para 16 de maio.

O resultado final do Vestibular EAD da UERR está agendado para 22 de julho e o ingresso dos aprovados ocorrerá já no semestre 2023.2, conforme o calendário acadêmico.

As aulas serão ministradas à distância, com encontros presenciais nos pólos. Todos os atendimentos da CPCV serão feitos de forma online, a partir das demandas enviadas pela página, na área de acompanhamento dos candidatos, ou pelo e-mail cpc@uerr.edu.br.

valipomponi