ufc-264,-conor-mcgregor-si-rompe-la-caviglia-e-perde-il-main-event-contro-dustin-poirier

La tanto attesa sfida fra Conor McGregor e Dustin Poirier finisce nel peggiore dei modi: l’irlandese si rompe la caviglia e l’arbitro è costretto a decretare la fine del match

Conor McGregor è uno di quei classici personaggi che non lascia indifferenti. Lo si può amare o lo si può odiare (eccome…), ma se c’è da attirare l’attenzione è l’uomo giusto. ‘The Notorious’ ha creato l’UFC con le sue mani, o meglio, ha dato alla compagnia di Dana White la fama e la visibilità che ha oggi. Sbruffone, attaccabrighe, laureato con master in trash talking, ma anche maledettamente talentuoso. Da manovale irlandese a stella dell’ottagono, self made man che ha lasciato il sangue sull’ottagono e si è preso fama e soldi fino a creare un impero. La gloria raggiunta è stata anche il punto di non ritorno, quello dal quale è iniziata la rovinosa caduta? Tentativi di ritiro più o meno concreti, un certo atteggiamento snob verso la disciplina, maggiori attenzioni per il business e una cintura resa vacante dopo lunghi mesi passati senza neanche degnare di una risposta gli avversari.

Le due sconfitte contro Khabib Nurmagomedov hanno fatto il resto. Oggi Conor McGregor appare ridimensionato. Dal 2018 ad oggi una vittoria (contro Cerrone, quasi un ex fighter) e due sconfitte, l’ultima delle quali risalente a gennaio contro Dustin Poirier nel secondo incontro in carriera fra i due. La prima volta, nel 2014, vinse Conor per TKO (pugni): l’irlandese era affamato, aveva gli occhi della tigre. A gennaio, un McGregor scarico e quasi mansueto ha perso malamente contro ‘The Diamond’ esponendosi all’ottima boxe di Poirier che ha dimostrato di essere un grande fighter.

Nella tarda notte italiana è andato in scena il terzo incontro fra i due, il capitolo finale della sfida preceduta da un face to face vecchia maniera nel quale McGregor è tornato a fare trash talking, simulare un calcio all’avversario e promettere fuoco e fiamme. L’ultima parola, come sempre, ce l’ha la gabbia. McGregor prova ad aggredire l’avversario ma non riesce ad essere incisivo e non riesce a capitalizzare una presa al collo. Poirier colpisce forte e si prende il primo round ai punti, di fatto l’unico della contesa. Il match finisce nel peggior modo possibile: Conor McGregor si rompe la caviglia, probabilmente sbattendo contro il ginocchio dell’avversario, ed è dunque impossibilitato a continuare l’incontro. L’arbitro assegna la vittoria a Dustin Poirier che si aggiudica il terzo incontro della serie contro ‘The Notorious’ e la possibilità di affrontare il campione di categoria Oliveira. Per Conor McGregor arriva un’altra sconfitta e lo spettro di una carriera che potrebbe concludersi presto, ma che difficilmente si concluderà con una caviglia rotta…