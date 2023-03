Ufersa prorroga suspensão de atividades presenciais até 31 de março; UFRN volta na segunda (27)

Aulas presenciais foram suspensas após ataques criminosos iniciados dia 14 de março no estado. Uern terá nova reunião para decidir sobre retomada. Reitoria Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN fachada sede

A Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) decidiu manter as atividades em formato online até o dia 31 de março, segundo decisão tomada pelo conselho da instituição nesta quinta-feira (23). Em outras instituição de ensino superior do estado, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a previsão é de retorno na próxima segunda-feira (27).

As aulas presenciais foram suspensas nas instituições desde o início dos ataques criminosos contra prédios públicos, veículos e comércios do estado, no dia 14 de março.

Em reunião extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira (23), o Conselho Superior da Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), decidiu prorrogar o período de atividades online na instituição, entre os dias 27 e 31 de março. Uma novidade da reunião foi a possibilidade de os docentes realizarem avaliações no formato não presencial na próxima semana. A universidade é sediada em Mossoró.

Os conselheiros também decidiram que as atividades administrativas consideradas não essenciais continuarão a ser realizadas de maneira online, salvo nas situações em que as chefias imediatas realizem a convocação para trabalho presencial mediante justificativa. A instituição levou em consideração um levantamento que apontou que mais de 70% dos estudantes eram favoráveis à prorrogação do prazo de atividades online.

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sediada em Natal, decidiu marcar o retorno às atividades presenciais para a próxima segunda-feira (27). No último comunicado sobre o assunto, a instituição afirmou que “continuará acompanhando a situação junto às autoridades competentes” e, caso as condições de segurança e de oferta de transporte público não estejam normalizadas, emitirá um novo comunicado.

Já a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte iniciou um plano de retomada gradativa a partir da quinta-feira (23) e com retorno pleno das aulas marcado para a segunda-feira (27). Foram retomadas as atividades essenciais acadêmicas e administrativas, sob a responsabilidade e indicação dos departamentos acadêmicos, comissões de residências e diretorias.

Porém, ao g1, a assessoria da instituição informou que uma reunião sobre o assunto está marcada para a tarde desta sexta-feira (24) e uma nova decisão poderá ser anunciada. A universidade leva em consideração o fato de ter muitos alunos que dependem dos ônibus escolares fornecidos pelos municípios.

