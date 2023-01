Ufes abre concursos para professor com salário de até R$ 9,5 mil

São oito vagas para cargos efetivos nos campi de Goiabeiras, Maruípe e Alegre. A Universidade Federal do Espírito Santo tem concursos abertos para professores com salário de até R$ 9,5 mil, para quem tiver doutorado.

Há três vagas de professor efetivo das áreas de Educação/Ensino-Aprendizagem, Ciência da Computação/Engenharia de Software, Ciências da Saúde/Medicina/Anatomia Patológica e Patologia Clínica. As inscrições vão de 1º a 30 de agosto.

Confira o edital

Também há cinco vagas para as áreas de Engenharia Mecânica, Medicina, Farmácia, Arquitetura e Urbanismo. O período de inscrição vai até 3 de agosto.

Confira o edital

