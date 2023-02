Ufes adota horário especial de funcionamento para reduzir gastos

Horário especial vale de 22 de fevereiro até o dia 17 de março, durante recesso acadêmico. Ufes vai funcionar em horário especial durante recesso acadêmico.

Divulgação/Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai funcionar em horário especial a partir desta quarta-feira (22) até o dia 17 de março, durante o recesso acadêmico. A medida vale para todos os setores da Reitoria e das unidades administrativas e acadêmicas da universidade e busca reduzir gastos. O início do primeiro semestre letivo de 2023 será no dia 20 de março.

O horário especial de funcionamento das 7h Às 13h tem o objetivo de reduzir a conta de energia elétrica.

A mudança foi autorizada por meio de portaria assinada pelo reitor Paulo Vargas.

Segundo a portaria, os centros de ensino e os órgãos suplementares da universidade poderão definir seu horário de funcionamento com base em demandas específicas de atividades de ensino, pesquisa e extensão, prioritariamente pautadas no atendimento ao público.

A portaria define ainda que é facultado ao servidor cumprir sua jornada de trabalho integral, devendo comunicar sua opção à chefia imediata. Nesse caso, o servidor deverá cumpri-la preferencialmente no horário entre 7h e 18h.

Os servidores com jornada de trabalho flexibilizada de seis horas diárias e carga horária de 30 horas semanais terão as jornadas suspensas até o término do período de horário especial.

A portaria não se aplica aos servidores cuja jornada de trabalho é estabelecida em legislação específica.

O cumprimento das horas não trabalhadas no horário especial deverá ser feito por meio da participação em cursos de capacitação presencial ou a distância, fora do horário de trabalho, até o dia 31 de maio de 2023, ou por meio da compensação das horas não trabalhadas, excedendo a jornada em até duas horas por dia, no período de 20 de março a 31 de maio de 2023.

Os servidores em exercício no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) deverão observar as orientações de funcionamento emitidas pela Superintendência do hospital.

