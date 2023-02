Serão ofertadas 100 vagas para as aulas presenciais, que serão realizadas aos sábados no prédio Central da Ufes no campus de Alegre, além de monitorias presenciais e on-line durante a semana. Ufes está com inscrições para curso preparatório gratuito para Enem em Alegre; saiba como concorrer vaga

Alunos finalistas do ensino médio que estudam na rede pública e residem no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, ou na região, podem se inscrever para o Pré-Enem Alegre, curso preparatório para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) com foco nas áreas de Ciências da Natureza e Exatas.

As aulas começam a partir de 11 de fevereiro e seguem até novembro de 2023. As inscrições devem ser feitas por meio deste link, clique aqui.

Serão ofertadas 100 vagas para as aulas presenciais, que serão realizadas aos sábados no prédio Central da Ufes no campus de Alegre, além de monitorias presenciais e on-line durante a semana.

As aulas do projeto serão ministradas por quatro estudantes de licenciatura sob a orientação de outros professores da Ufes. Haverá ainda um bolsista responsável pela organização, pela divulgação e pelo controle de frequência nas aulas.

Estudantes têm oportunidade de se preparar para o Enem no campus de Alegre

Parceria

O curso é gratuito e ofertado pela Ufes em parceria com o CreaJr-ES, programa sem fins lucrativos ligado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), formado exclusivamente por estudantes e recém-formados de cursos de áreas como Engenharia, Agronomia e Geociência.

Segundo a Ufes, o curso foi pensado para beneficiar estudantes finalistas da rede pública de ensino e a comunidade alegrense como um todo, auxiliando nas disciplinas de Matemática, Biologia, Química e Física.

O professor do Departamento de Química e Física do campus de Alegre e coordenador do curso, Mário Altoé, relatou que o projeto piloto ocorreu entre agosto e novembro de 2022 com a participação de 30 alunos e aulas ministradas por oito graduandos voluntários.

“Este curso preparatório do Enem é a união de dois projetos que surgiram na mesma época, o Intensivo Alegre, organizado pelo CreaJr-ES, e o Pré-Enem Social, organizado por quatro professores da Ufes de Alegre”, contou Altoé.

Oportunidade

Altoé destacou que a experiência em 2022 foi muito positiva. “Os estudantes de licenciatura tiveram a oportunidade de estar em uma sala de aula e os alunos de ensino médio tiveram a oportunidade de revisar e aprender os conteúdos para a prova do Enem”.

O professor disse ainda que o projeto é importante para o aluno que ajuda e para o aluno que aprende.

“Temos que pensar tanto nos alunos da universidade que têm a oportunidade de estágio, de estar em sala de aula para viver a formação deles, e por outro lado, a dos estudantes que vão tentar o Enem. Eles vão ter uma forma de preparação, principalmente depois dos anos de pandemia, onde teve um déficit na educação”, completou Altoé.

