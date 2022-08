ufficiale-a-mediaset,-pronta-l’isola-dei-famosi-2023:-fatti-fuori-nicola-savino-e-alvin,-chi-li-sostituisce.-ilary-in-bilico

L’isola dei famosi ha chiuso i battenti solo due mesi fa ed è stata l’edizione più lunga di tutta la storia del reality della Mediaset. Al timone della conduzione c’è stata, per la seconda volta di seguito, Ilary Blasi che è stata già confermata anche per la nuova edizione che partirà nella primavera del 2023 al termine de La Talpa. Ebbene, nonostante manchi ancora molto, ci sono già le prime indiscrezioni e anticipazioni. Ecco tutti i dettagli.

Nuovi concorrenti sbarcheranno sulle spiagge dell’Honduras nella primavera del 2023. Dunque, tra qualche settimana inizieranno i provini per un nuovo cast di naufraghi. L’avvincente e temerario reality avrà delle novità che, stando alle anticipazioni di Alfonso Signorini, riguardano sia l’inviato che gli opinionisti. Il noto giornalista e conduttore si è incontrato con l’amica Ilary Blasi sia per parlare della vita privata che di lavoro. La conduttrice, come è ben noto, è reduce dalla separazione con Francesco Totti e, proprio il giornale CHI di Signorini ha rivelato tanti retroscena circa la fine del matrimonio più discusso nell’ultimo mese. La sua, infatti, quasi sicuramente, sarà la prima apparizione televisiva dopo la rottura.

Quanto all’ambito lavorativo, i due hanno chiacchierato circa i cambiamenti de L’isola dei famosi 2023. La prima cosa certa è che Nicola Savino è fuori dal reality e non ricoprirà più il ruolo di opinionista come quest’anno. Questo perché sarà impegnato in un nuovo programma su Tv8. Confermata nuovamente, invece, è Vladimir Luxuria che ha svolto egregiamente il ruolo da opinionista nell’ edizione da poco conclusasi. D’altronde lei è una vera conoscitrice del reality nonché vincitrice della sesta edizione, nel 2008. Dunque, chi sarà al posto del suo collega?

Molto probabilmente non sarà affatto una new entry. A sostituire Nicola Savino potrebbe essere proprio il mitico Alvin che, da tantissimi anni, ricopre il ruolo di inviato a L’isola dei famosi. Un ruolo duro emotivamente in quanto gli comporta l’allontanamento dall’Italia e dalla sua famiglia per tutta la durata del reality. Quest’anno, senza dubbio, per lui è stato ancora più difficile visto che è stato in Honduras per più di 3 mesi e i contatti con la moglie e i figli si riducono a delle videochiamate che possono avvenire solo in determinati orari a causa del fuso orario. Di conseguenza, chi sarà il mio inviato?

Stando sempre alle anticipazioni di Signorini, sono due i papabili nomi considerati da vertici Mediaset. Si tratta di Nicolas Vaporidis, degno naufrago e vincitore dell’ultima edizione de L’isola dei famosi, e dell’amico Edoardo Tavassi. Quest’ultimo, invece, è stato considerato vincitore morale in quanto è stato costretto ad abbandonare il reality solo una settimana prima della finale a causa di un dolore forte.

Tra l'altro, lui era un papabile vincitore o, come minimo, il secondo del podio. Infatti, tra Edoardo e Nicolas, sembra proprio che a spuntarla possa essere il fratello di Guendalina Tavassi. Non ci resta che attendere per avere notizie ufficiali.

