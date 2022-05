ufficiale-amici-2023,-maria-de-filippi-si-riprende-due-ex-amati-prof.-ecco-chi-fa-fuori,-fan-in-delirio,-chi-sono

Ormai, ogni giorno, escono nuove indiscrezioni sui papabili nuovi prof dell’ edizione di Amici 2023 che ripartirà a settembre. Fino a pochi giorni fa era stato fatto il nome di Elodie. Ma, a quanto pare, c’è stato un cambio di rotta voluto proprio da Maria De Filippi, la quale vorrebbe far ritornare un professore amatissimo e veterano del talent. La conduttrice sarebbe disposta a sacrificare due coach della scorsa edizione pur di averlo. Ecco di chi si tratta.

Nonostante la ventunesima edizione di Amici si sia conclusa solo due settimane fa, gli autori sono già all’opera per creare un nuovo cast sia di allievi che di professori. Ogni giorno cambia qualcosa nei piani alti del talent e, ovviamente, non può mai mancare l’ultima parola di Queen Mary. Dapprima si è vociferato che quest’ultima volesse ‘rubare’, oltre a Todaro, un altro ballerino a Milly Carlucci, ossia Vito Coppola. Il suo arrivo nel cast sarebbe dovuto avvenire assieme al ritorno di Arisa, ex coach di canto del programma, nonché compagna di Vito. Poi c’è stato un cambio di rotta che vedeva Elodie come papabile nuova prof di canto al posto di Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli, infatti, rientrerebbe, assieme a Lorella Cuccarini, tra i professori che non avrebbero rinnovato il contratto e la cui fuoriuscita dal talent sembrerebbe inevitabile. Poche ore fa, un’indiscrezione ha rivelato che al loro posto potrebbe ritornare un volto amatissimo di Amici, nonché grande esperto di danza e amico di Maria De Filippi. Proprio la conduttrice desidererebbe riaverlo e sarebbe disposta, se occorre, a sacrificare il posto della prof di ballo Veronica Peparini. Qualora ciò accadesse vorrebbe dire che rimarrebbe scoperto anche un posto nella cattedra di canto la quale, sempre per Maria, dovrebbe essere di Arisa.

Il corteggiato e desiderato prof di ballo, invece, sarebbe Garrison Rochelle che ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza moderna all’interno della scuola di Amici dal 2001 al 2018. Inoltre, è intervenuto anche nell’edizione appena conclusasi nelle vesti di giudice esterno delle gare di ingresso. Il suo ritorno, secondo i rumor, sarebbe fortemente voluto da Maria non solo per l’amicizia che li lega ma anche per motivi ‘imprenditoriali’. Garrison sarebbe il miglior ‘nemico’ di competizione della Celentano, l’unico che potrebbe creare dinamiche e discussioni con la maestra in quanto sono esponenti di due tipi danza agli antipodi tra loro. E si sa, dire litigi vorrebbe dire share, picco di ascolti. E tutti sappiamo che in questo la De Filippi è la regina.

Oltre a Garrison, dunque, come prima anticipato, ci sono voci sempre più insistenti anche sul ritorno di Arisa. Quest’ultima, ricordiamo, che nella scorsa edizione ha deciso all’ultimo di rifiutare il ruolo di coach di canto ad Amici per affrontare la nuova avventura da ballerina a Ballando con le stelle da Milly Carlucci. Sarà che a Maria questa decisione non è andata molto giù e quindi vorrebbe rimediare per il prossimo anno? Non ci resta che attendere notizie ufficiali da vertici del talent e, ovviamente, aspettare le risposte dei diretti interessati.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Ufficiale Amici 2023, Maria De Filippi si riprende due ex amati prof. Ecco chi fa fuori, Fan in delirio, Chi sono proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.