ufficiale,-barbara-d’urso-fatta-fuori-da-mediaset-passa-alla-concorrenza,-ecco-a-chi-ruba-il-posto.-fan-sotto-choc

Da giorni non si parla d’altro che del rapporto tra Barbara D’Urso e la Mediaset, che a quanto pare è giunto al capolinea, e adesso vogliamo pensare al futuro lavorativo della conduttrice partenopea. Sono anni che ci domandiamo come sia riuscita la donna a infiltrarsi nelle case degli italiani in modo così radicato. Fino alla scorsa stagione, infatti, era protagonista indiscussa sia dei pomeriggi settimanali che della domenica. Ma adesso finalmente la sua egemonia è finita e a quanto pare anche il suo contratto, che scadrà nel dicembre 2022 e che non sarà rinnovato, stando a quello che dice Dagospia.

“Nel futuro di Barbara D’Urso non c’è Mediaset. Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione”, davvero una lunga storia che mai pensavamo giungesse al termine. Ma nulla è infinito e il ruolo della presentatrice è stato man mano ridimensionato. Già quest’anno sono stati eliminati i programmi della domenica, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Anche Pomeriggio 5 è stato modificato eliminando tutta quella parte trash che tanto piaceva alla presentatrice.

La Mediaset ha voluto concedere un’altra possibilità a Barbara D’Urso, ponendola al timone di La pupa e il secchione show. Ma anche questa volta la donna non è riuscita a resistere al richiamo del trash e ha modificato completamente il format, che non è piaciuto ai dirigenti. “Avevamo anticipato la chiusura di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso, avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per La pupa e il secchione show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma” così si legge sul portale di Roberto D’Agostino.

Che adesso passa ad altre anticipazioni che riguarda l’immediato futuro di Barbara D’Urso sulla rete di Pier Silvio Berlusconi: “A Carmelita sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio il programma si trasferirà nello ‘sgabuzzino’ da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio aperto e TgCom24. Il finale, dicevamo, è ormai scritto: il contratto di Barbara D’Urso scadrà a dicembre 2022, la conduttrice non è più nei piani dell’azienda. Dopo anni di tentativi andati a vuoto sarebbe arrivato il momento della parola fine. Fuori a giugno anche da Pomeriggio 5, salvo colpi di scena”.

Barbara D’Urso non perde mai occasione di ringraziare il suo pubblico, di salutarlo col cuore, di dirgli che dopo i suoi figli è al primo posto nella sua vita. Ma adesso è stato proprio quel pubblico a farla fuori, perché la Mediaset ha provato in tutti i modi di lasciarla al suo posto. Ma cosa farà la presentatrice? La napoletana già si starebbe guardando intorno. A corteggiarla c’è Discovery Plus, che la vorrebbe alla guida del reality Un contadino cerca moglie. Ma anche Amazon e Sky, che potrebbero ritagliarle un bello spazio nel palinsesto. Si parla anche di Pechino Express, considerato che Costantino Della Gherardesca potrebbe lasciare.

