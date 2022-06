ufficiale:-barbara-d’urso-fuori-da-mediaset,-riprende-il-suo-vecchio-lavoro-fuori-dalla-tv.-“ecco-cosa-torno-a-fare”

Barbara D’Urso torna al teatro adesso che il suo ruolo sulla Mediaset è stato ridimensionato. La rete di Pier Silvio Berlusconi ha fatto di tutto per rimetterla in gareggiata, ma sembra sia stato tutto vano. Dopo averle tolto l’egemonia sulla domenica pomeriggio e aver eliminato dal palinsesto Domenica live e Live – non è la D’Urso, l’ha declassata da Canale 5 a Italia 1. Ugualmente un tentativo per rilanciarla, ponendola alla conduzione di un semi reality. La presentatrice partenopea infatti ha preso il timone di La pupa e il secchione show e lo ha rivoluzionato completamente, rendendolo a sua immagine e somiglianza.

Un esperimento che sembra non essere affatto riuscito. Il pubblico di Canale 5 aveva chiaramente mostrato come gli argomenti affrontati da Barbara D’Urso non fossero più di gradimento. Il pubblico è sovrano e lo share parlava chiaro. Per questo, trasportare gli stessi tipi di argomenti su Italia 1 a La pupa e il secchione show non è stata affatto una mossa vincente. Il programma, format molto apprezzato con un’idea alla base promettente, si è riempito di tutto il trash che la presentatrice riesce a imprimere ai suoi show. E gli ascolti non hanno assolutamente premiato.

Lo share di La pupa e il secchione show è rimasto sulla media di Italia 1, mentre a Barbara D’Urso era stato dato il compito di alzarlo. Per questo, non è assolutamente certo che la prossima stagione televisiva la conduttrice sarà ancora al timone dello show. Anche i vertici di Mediaset stavolta hanno sembrato non apprezzare le sue scelte riguardo il programma, e probabilmente correranno ai ripari. La reginetta del trash quindi sarà con estrema probabilità alla conduzione esclusivamente di Pomeriggio 5, dove più che altro si occupa di cronaca nera e delle richieste di aiuto di italiani in difficoltà.

Un vero e proprio ridimensionamento per Barbara D’Urso, che fino a poco tempo fa era un volto di punta della Mediaset. Ma la donna non si arrende e davanti alla necessità ha deciso di fare un passo indietro. Durante la sua lunga carriera, infatti, è stata anche un’affermata attrice e si è dedicata molto anche al teatro. Ed è proprio al teatro che tornerà come protagonista di Taxi a due piazze, uno spettacolo di Ray Cooney per la regia di Chiara Noschese. Accanto a lei ci sarà Rosalia Porcaro. Lo spettacolo debutterò nella primavera 2023 e sarà in scena in giro per l’Italia ogni fine settimana.

Sicuramente Barbara D’Urso non ha preso impegni con la Mediaset per il weekend. Durante i giorni feriali si dedicherà alla conduzione di Pomeriggio 5, per poi dedicarsi al teatro per un tour nella nostra Penisola. Di nuovo una vita itinerante per la presentatrice, che si era accomodata negli studi di Cologno Monzese. L’ultima volta sul palcoscenico per lei risale al 2008 con Il letto ovale di John Chapman e Ray Cooney. Ma l’abbiamo vista come attrice anche in alcune serie televisive, nei panni della ginecologa Giorgia Basile in Dottoressa Giò e la Principessa Maria Pia Lanti di Santacroce in Orgoglio.

