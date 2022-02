Ufficiale, Filippo Bisciglia tradisce Maria de Filippi e lascia Mediaset, “Ecco perché l’ha Fatto fuori da Temptation Island”. Fan distrutti

Filippo Bisciglia e Stefania Orlando saranno protagonisti di un nuovo programma firmato Discovery+. Un duo inaspettato quello formato da Filippo Bisciglia e Stefania Orlando che negli ultimi giorni sono al centro di alcune importanti indiscrezioni. Entrambi volti noti di Canale 5 saranno protagonisti di un nuovo programma televisivo che sorprenderà tutti i telespettatori.

L’ex conduttore di Temptation Island e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avranno la possibilità di prendere parte a un nuovo spettacolo televisivo. Entrambi sono due ‘personaggi’ amati dai telespettatori per via del loro carattere e del loro modo di fare. Stefania e Filippo prenderanno parte a uno show sulla piattaforma Discovery+ pronto a coinvolgere dei spettatori adolescenti ai grandi.

Si tratta del programma ‘Stand Up! Comici in Prova’ che ha scelto i due ex gieffini come partecipanti e come personaggi di spicco. Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più apprezzati e amati di Mediaset mentre l’Orlando è una delle protagoniste assolute della scorsa edizione del GF Vip. Quest’ultima grazie alla sua schiettezza e al suo modo di fare ha catturato l’attenzione del pubblico a casa che la segue con grande piacere.

Stefania Orlando e Filippo Bisciglia insieme in un programma tv

Il nuovo programma televisivo debutterà in streaming il 6 marzo su Discovery+. Quest’ultimo tratta un gruppo di cinque comici che tenteranno di insegnare a dei vip come creare un vero e proprio spettacolo. Le persone famose in gara avranno la possibilità di salire sul palco di un teatro per dare vita a uno show divertente ma anche sorprendente. I cinque comici che aiuteranno i volti noti della televisione e non sono: Scintilla, Francesco De Carlo, Debora Villa, Giuseppe Giacobazzi e Antonio Ornano. Per quanto riguarda l’elenco dei vip non sono ancora emerse nuove indiscrezioni al di fuori di Stefani Orlando e Filippo Bisciglia.

A rivelare la partecipazione dei due volti famosi è il settimanale Chi che afferma: “Colpaccio di Discovery Italia, perché tra i Vip assoldati ne programma Stand Up!Comici in prova (dove i personaggi famosi andranno a scuola da veri comici per poi esibirsi in un vero teatro) ci saranno anche il conduttore di Temptation Island, Filippi Bisciglia. Oltre a Stefania Orlando, nome che era già stato anticipato da Chi”.

Questo potrebbe essere una occasione importante per Bisciglia in quanto il conduttore non sa se sarà riconfermato a Temptation Island. Il programma infatti rischia di essere cancellato dal palinsesto Mediaset a causa dei dissapori tra Maria de Filippi e la casa di produzione del format. Insomma a breve la Fascino di Maria debutterà con Ultima Fermata, che sembra proprio un programma sostitutivo di Temptation e alla cui conduzione non ci sarà sicuramente Filippo.

L’articolo Ufficiale, Filippo Bisciglia tradisce Maria de Filippi e lascia Mediaset, “Ecco perché l’ha Fatto fuori da Temptation Island”. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.