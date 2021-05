Ufficiale: Flavio Insinna lascia l’Eredità per un nuovo programma in Rai, Batosta per Fabio Fazio. Chi lo sostituisce

Nuovo traguardo per Flavio Insinna , scelto come conduttore de Il Pranzo è Servito su Rai 1. Si tratta di un quiz televisivo storico ideato da Corrado e Stefano Jurgens, che andrà in onda a partire da lunedì 28 giugno alle ore 14. La scelta di affidare la trasmissione a Insinna ha rappresentato, secondo alcuni, uno sgarbo a Fabio Fazio, volto e conduttore di Che tempo che fa su Rai 3.

Lo scorso gennaio, infatti, Fazio aveva espresso la voglia di rifare lo storico quiz, che ora invece viene affidato a Insinna, ma non solo. Aveva detto anche di voler fare un programma disordinato sulla storia della tv, un programma di libri, uno sulle ristrutturazioni delle case, uno sull’alpinismo, uno sulla storia dell’arte e mille altri. Insinna quindi lascerà la conduzione de L’Eredità che andrà in pausa estiva ma resterà a far compagnia al pubblico di Rai Uno.

Ma come funzionerà il nuovo gioco condotto da Insinna? I protagonisti saranno due concorrenti che dovranno confrontarsi su varie prove, tra cui domande classiche, prove pratiche e tre domande finali. Lo scopo è quello di completare un tabellone che raffigura le principali pietanze tradizionali. Il programma è sempre andato in onda su Canale 5 in passato, dal 1982 al 1992, e poi su Rete 4 nel 1993. Ma proprio nel ’93 venne chiuso definitivamente a causa dei bassi ascolti

Ora il programma è passato sul primo canale Rai e da giugno potremo rivederlo. L’emittente di Stato ha scelto quindi tra il suo parterre di conduttori proprio Insinna, libero da impegni che rinuncerà così alle vacanze estive per dedicarsi a questo nuovo progetto che accompegnerà il pubblico Rai per l’intero mese di giugno e luglio. Una bella promozione per lui, che negli scorsi anni è stato oggetto di molte critiche.

Insinna andrà a prendere il posto di celebri conduttori. La trasmissione è stata condotta originariamente da Corrado fino al 1990, successivamente da Claudio Lippi e Davide Mengacci. Divenne un format di successo nel tempo. Infatti fu candidato per tre volte per il Telegatto e vinse il concorso nel 1985. Durante la nona stagione, il programma riuscì a raggiungere il traguardo delle 2mila puntate. E per l’occasione tornò Corrado che sostituì Claudio Lippi in seguito a problemi di salute. Venne costruita una puntata speciale con concorrenti famosi come Gianfranco D’Angelo e Giancarlo Magalli. E tu che ne pensi? Scrivici la tua opinione sulla nostra pagina Facebook

L’articolo Ufficiale: Flavio Insinna lascia l’Eredità per un nuovo programma in Rai, Batosta per Fabio Fazio. Chi lo sostituisce proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.