ufficiale-mediaset,-gemma-galgani-nel-nuovo-reality,-insieme-a-lei-anche-soleil.-il-tradimento-a-maria,-fan-in-delirio

Sta per tornare La Talpa sulla Mediaset e già partono le prime indiscrezioni su conduzione e concorrenti. Doveroso è l’utilizzo del condizionale, perché ancora nulla di ufficiale è stato confermato dalla produzione. Ma spazio ai gossip, che già sono molto interessanti. Il primo riguarda la data della messa in onda. Probabilmente il reality andrà in onda a settembre, al posto del Grande Fratello Vip che dovrebbe essere rimandato a una versione estiva. Più vacanze per Alfonso Signorini, che negli ultimi due anni si è ritrovato protagonista indiscusso di Canale 5 per ben 6 mesi.

Metà anno passato tra i Vipponi e le loro incredibili dinamiche. Ma con un successo senza uguali che ha reso il Grande Fratello Vip il reality più guardato e chiacchierato in assoluto. Forse proprio per questo la Mediaset corre il rischio di spostarlo. Il format è amato al punto che i telespettatori potrebbero seguirlo nella sua versione estiva. Ma questo lo scopriremo soltanto guardando gli ascolti della prossima stagione. Intanto, La Talpa potrebbe prendere il suo posto. E’ a lei che spetta l’arduo compito di tenere alto lo share della prima serata. E’ evidente che i vertici si aspettano molto dallo show.

E’ già da tempo che la Mediaset ha acquistato i diritti di La Talpa, ma solo adesso sembra che si stia finalmente adoperando per dare vita allo spettacolo, che potrebbe andare in onda su Canale 5 oppure su Italia 1. Intanto, la conduzione del reality potrebbe essere affidata a Federica Panicucci. Oggi la reginetta delle feste natalizie è alle prese con Mattina Cinque, ma ci aspettiamo da tempo una sua promozione in prima serata. Sembra che il reality rappresenti il momento giusto per darle questa nuova possibilità. Anche se la produzione ha cercato di strappare Paola Perego alla concorrenza Rai.

E’ lei la storica presentatrice di La Talpa. Ma la donna non ha accettato e ha firmato un nuovo contratto con la rete di Stato. Intanto, è lecito domandarsi chi saranno i concorrenti di questo reality che non vediamo l’ora di rivedere. I nomi più in lizza negli ultimi giorni sono quelli di Soleil Sorge e Dayane Mello. Le due donne sono molto amiche e sono entrambe reduci da esperienze in diversi reality Mediaset. Si sono entrambe fatte valere al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, pur avendo partecipato a edizioni differenti, e adesso sembrano essere molto amate dal pubblico italiano.

La Talpa sarebbe per loro la prima occasione di partecipare a un reality insieme. Una novità per due ragazze che stanno sgomitando per farsi valere nel mondo della Mediaset, camminando da sole e tenendo le distanze dalle concorrenti. Non solo, entrambe sembrano perfette per assumere il ruolo della talpa. Ricordiamo a tal proposito le regole del gioco: un gruppo di concorrenti Vip (probabilmente dieci) sono sospettati o indagati. Lo scopo del gioco è trovare e smascherare il sabotatore, che si nasconde in incognito tra i concorrenti. Altri papabili nomi sono quelli di Pamela Prati, Gemma Galgani, Jeda Lenfoire e Giovanni Ciacci.

