Ufficiale Rai, Bianca Berlinguer fatta fuori da Carta Bianca, la sostituisce il famoso collega. Ecco chi è, Fan sotto choc

Nelle ultime ore, al centro delle news c’è Bianca Berlinguer, noto volto della Rai. Ebbene, pare proprio che l’azienda abbia pensato ad uno stravolgimento per la conduttrice, il passo di qualità. Bianca, nella prossima stagione televisiva, potrebbe passare da Rai 3 a Rai 1. Le indiscrezioni arrivano proprio dai piani alti. Scopriamo quanto sta accadendo.

Bianca Berlinguer, figlia dell’iconico Enrico Berlinguer, presta il suo volto come giornalista alla Rai, precisamente Rai 3, da tantissimi anni. E’ stata prima direttrice del Tg3, poi la titolare dello spazio di approfondimento giornalistico, sempre su rai 3, con Carta bianca. Ebbene, in virtù di tutti questi anni di servizio giornalistico svolto egregiamente, proprio ieri sera è avvenuto un incontro, con un vertice importante della Rai, che potrà sconvolgere il futuro lavorativo della conduttrice.

La persona in questione è amministratore delegato dell’azienda Rai, Carlo Fuortes. Quest’ultimo, a quanto pare, ha proposta un vero salto di qualità alla Berlinguer. Le avrebbe offerto il passaggio su Rai 1 con la conduzione in seconda serata di lunedì. Tale posizione era occupata da Monica Maggioni col programma Sette storie che poi è stato chiuso perché la Maggioni è stata nominata alla guida del Tg 1. Il programma è stato poi sostituito con Via delle storie condotto da Giorgia Cardinaletti.

Non sappiamo ancora se Bianca Berlinguer abbia accettato o meno la proposta allettante. Molto probabilmente, é ancora in fase di trattative. Sicuramente se accettasse acquisterebbe ancora di più vigore e importanza nel campo giornalistico e, dunque, potrebbe passare anche in prima serata. Certo è che la Berlinguer si trova davvero davanti ad un bivio: fare il passo di qualità o lasciare il suo amato programma Carta Bianca?

Inoltre, pare che Fuortes sia molto fiducioso della risposta positiva della Berlinguer alla sua proposta. Qualora la giornalista accettasse l’offerta, il timone della conduzione di Carta bianca passerà nelle mani del giornalista Giorgio Zanchini. In realtà, quest’ultimo, lo vedremo anche alla conduzione dell’ appuntamento estivo del martedì sera di Rai3 con un programma di approfondimento giornalistico insieme a Roberta Rei. Che ne sarà, dunque, di Bianca? Non ci resta che attendere la sua risposta che, speriamo tutti possa essere positiva.

