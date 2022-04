ufficiale-rai,-bianca-guaccero-fatta-fuori-da-“detto-fatto”,-annunciato-il-nome-della-sostituta.-tradita-dall’amica,-fan-distrutti

Stando ai rumors Bianca Guaccero è ormai pronta a dire addio a “Detto fatto”, al cui timone è da 4 anni. Probabilmente passerà ad un nuovo programma.

Ma chi sostituirà la Guaccero alla conduzione di “Detto fatto”? tutti gli indizi suggeriscono che la nuova conduttrice sarà Mia Ceran, ormai nota giornalista e conduttrice televisiva. La Ceran si è fatta conoscere soprattutto grazie a “quelli che il calcio” e alla “gialappa’s band”. Ma non è tutto: la conduttrice vorrebbe anche apportare variazioni e modifiche al programma, per renderlo ancor più innovativo.

Bianca Guaccero è entrata in scena dalla settima edizione di “detto fatto”, facendo sempre parlare di sé e conquistandosi l’affetto del pubblico. L’abbiamo vista cimentarsi in molti progetti, che fossero dedicati alla recitazione, alla musica o alla conduzione. Ma la carriera non è mai solo tutto rose e fiori. Proprio nel 2020, alla conduzione del programma, la Guaccero si scusò pubblicamente con il pubblico per il sexy tutorial su come fare la spesa, che ha urtato la sensibilità di molte donne. Quella sembrava essere la fine, eppure è rimasta sempre lì. Ma questa volta sarà definitiva?

Stando a quanto suggerisce Dagospia, Bianca Guaccero sarebbe destinata alla conduzione di un programma su rai 1, che andrà in onda nella fascia orario del mezzogiorno, fino al tg1. Parliamo della fascia che attualmente è occupata da Antonella Clerici. Il nuovo progetto della conduttrice pugliese si chiamerà “Camper”.

Il nuovo programma affidato a Bianca Guaccero parlerà delle vacanze degli italiani. Pare che però non sarà sola nella conduzione. Nicola Prudente, noto con lo pseudonimo di Tinto, dovrebbe essere il suo compagno in questa nuova avventura. Ma la conduttrice non lascerà “detto fatto” a metà. Sicuramente, porterà a termine l’intera edizione prima di dirle addio. Non ci resta che aspettare e lasciarci stupire ancora una volta dal suo versatile talento.

