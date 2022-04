ufficiale-rai,-ecco-chi-prende-il-posto-di-bianca-guaccero-a-detto-fatto,-lo-sfogo-in-tv-“me-ne-torno-a-casa,-mi-fanno-fuori”

Bianca Guaccero ha confermato che l’anno prossimo non sarà più alla conduzione di Detto Fatto con una battuta fatta proprio durante il programma. E’ successo nella puntata andata in onda mercoledì 13 aprile, quando la presentatrice, insieme a Giampaolo Gambi, si è cimentata nel solito teatrino che vede il Nord contro il Sud. Così, quando le è stato fatto notare il suo ormai perfetto accento milanese, lei ha affermato: “Dopo quattro anni infatti devo andare veloce veloce a casa che ho preso troppo l’accento di Milano e me ne torno in Puglia”, parole che fanno capire chiaramente il suo futuro lavorativo.

Infatti sono quattro anni che Bianca Guaccero ha preso il timone di Detto Fatto, dopo che Caterina Balivo è stata promossa alla conduzione di Vieni da me. E adesso la donna ha affermato che tornerà in Puglia. Un chiaro riferimento alle voci che sono circolate nell’ultimo periodo, e che adesso con questa frase sembra aver confermato. Nel programma di Rai 2 la presentatrice, affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e da uno staff di tutor professionisti, fornisce soluzioni semplici e preziosi consigli su moda, cucina, fai da te, animali e mondo green.

I primi pettegolezzi parlavano della scelta Rai di eliminare definitivamente Detto Fatto dal suo palinsesto. Oggi arrivano nuove notizie da viale Mazzini, secondo le quali la trasmissione verrà semplicemente spostata come orario e andrà in onda senza Bianca Guaccero. A partire da settembre 2022, quindi, il pomeriggio del secondo canale della rete di Stato sarà completamente rivoluzionato. Alle ore 14 andrà in onda la rubrica di Milo Infante, mentre alle 15:15 è previsto il nuovo programma di Pierluigi Diaco, che probabilmente si chiamerà Signora mia, anche se non ne è stata ancora data conferma.

Detto Fatto, quindi, verrà spostato di tre ore e andrà in onda a partire dalle 17. Soprattutto, cambierà la sua presentatrice. Ma quale sarà il futuro di Bianca Guaccero sulla Rai? Da quel che si dice, sono due le strade che si stanno aprendo davanti alla conduttrice, completamente differenti. Pare che Milly Carlucci stia facendo di tutto per accoglierla sotto la sua ala protettiva e averla nel suo cast. Ed è stata confermata l’ipotesi che ci fosse proprio lei sotto la maschera di Medusa, a Il cantante mascherato. E questo potrebbe essere soltanto l’inizio di una collaborazione.

I rumors di viale Mazzini parlano della presenza di Bianca Guaccero anche come concorrente di Ballando con le Stelle, per la sua prossima edizione. Detto Fatto potrebbe quindi aver rappresentato solo un trampolino di lancio per la donna, che grazie alla trasmissione di Milly Carlucci avrebbe la possibilità di farsi conoscere anche dal pubblico della prima serata del sabato Rai. Un’occasione da non perdere. Ma c’è sempre anche un’altra faccia della moneta e la presentatrice potrebbe perdere tutto, come accaduto a Elisa Isoardi. Intanto parte il totonome della sua sostituta a Detto Fatto, che per molti potrebbe essere Mia Ceran.

Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Ufficiale Rai, Ecco chi prende il posto di Bianca Guaccero a Detto Fatto, Lo sfogo in tv “Me ne torno a casa, Mi fanno fuori” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.