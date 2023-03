UFJF abre inscrições para vagas em disciplinas isoladas em Juiz de Fora

Podem se inscrever profissionais com diplomas de curso superior ou estudantes de graduação de outras instituições. Saiba como participar. Centro de Ciências da UFJF, foto de arquivo

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abre na quarta-feira (22) as inscrições para disciplinas isoladas em Juiz de Fora e Governador Valadares. Podem se inscrever profissionais com diplomas de curso superior ou estudantes de graduação de outras instituições.

O formulário de inscrição estará disponível na página da Central de Atendimento e a seleção será feita por ordem de preenchimento. O resultado sai por e-mail no dia 29 de março, quando os aprovados devem enviar a documentação e realizar o pagamento da taxa de R$ 20.

A lista com as opções disponíveis para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares está no site da instituição. No documento consta ainda os respectivos horários das aulas.

De acordo com a UFJF, é possível se inscrever em mais de uma opção, no entanto, a carga horária semanal máxima é de 12 horas, e não pode haver, em nenhuma hipótese, coincidência de horários. A taxa de inscrição é cobrada por cada disciplina.

Após a conclusão das atividades, para comprovar que cursou aquela matéria, o estudante poderá solicitar o histórico de disciplina isolada.

Mais informações:

(32) 2102–3911 — Central de Atendimento Juiz de Fora

(33) 3301–1000 ramal 155 — Setor de Graduação Governador Valadares

