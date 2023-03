UFJF convoca quase 30 candidatos na segunda lista de reclassificação do Pism

Os convocados devem fazer a pré-matrícula on-line até às 23h59 do próximo domingo (12). As vagas são para o primeiro semestre letivo de 2023. Campus da UFJF

UFJF/Divulgação

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta quarta-feira (8) a segunda lista de reclassificação do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism). Ao todo, foram convocados 29 candidatos para o primeiro semestre letivo de 2023 para os campus sede.

Os convocados devem fazer a pré-matrícula on-line até às 23h59 do próximo domingo (12) e encaminhar a documentação exigida remotamente entre 14 e 17 deste mês. O candidato que enfrentar qualquer dificuldade na pré-matrícula deve enviar e-mail para cdara@ufjf.edu.br.

Não serão aceitas matrículas após o período estabelecido. A próxima lista de reclassificação do Pism está prevista para ser divulgada no dia 15 de março. O cronograma de reclassificação fica disponível para consulta no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara).

De acordo com UFJF, nesta edição do vestibular seriado, foram distribuídas 2.273 vagas em 75 cursos de graduação, sendo 1.903 oportunidades para 66 cursos do campus sede, em Juiz de Fora.

A lista com os candidatos convocados na primeira lista do Pism está disponível na página da Copese.

