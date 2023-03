UFJF divulga 1ª lista de reclassificação do Sisu e a 3ª do Pism

Os convocados devem fazer a pré-matrícula on-line até às 23h59 do próximo domingo (19). As vagas são para o primeiro semestre letivo de 2023. Campus da UFJF

UFJF/Divulgação

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta quarta-feira (15) a terceira lista de reclassificação do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) e a primeira do Sistema de Seleção de Unificada (Sisu). As vagas são para o primeiro semestre letivo de 2023.

De acordo com a divulgação da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara) da UFJF, foram convocados 1.048 candidatos para os campi sede e de Governador Valadares, sendo que 1.020 inscritos foram reclassificados pelo Sisu e 28 pelo Pism.

Os convocados devem fazer a pré-matrícula on-line até às 23h59 do próximo domingo (19). Além disso, os estudantes devem, obrigatoriamente, encaminhar a documentação exigida remotamente entre 21 e 24 deste mês.

O candidato que enfrentar qualquer dificuldade na pré-matrícula deve enviar e-mail para cdara@ufjf.edu.br.

Não serão aceitas matrículas após o período estabelecido. As próximas listas de reclassificação do Pism e do Sisu estão previstas para serem divulgadas no dia 22 de março.

Confira as listas de reclassificação:

Sisu

Pism

