UFJF divulga 2ª lista de reclassificação do Sisu e a 4ª do Pism

Os convocados devem fazer a pré-matrícula on-line até às 23h59 do próximo domingo (26). As vagas são para o primeiro semestre letivo de 2023. Campus da UFJF, foto de arquivo

UFJF/Divulgação

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta quarta-feira (22) a quarta lista de reclassificação do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) e a segunda do Sistema de Seleção de Unificada (Sisu). As vagas são para o primeiro semestre letivo de 2023.

De acordo com a divulgação da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara) da UFJF, foram convocados 448 candidatos para os campi sede e de Governador Valadares, sendo que 420 inscritos foram reclassificados pelo Sisu e 28 pelo Pism.

Os convocados devem realizar a pré-matrícula on-line até às 23h59 do próximo domingo (26). Além disso, os estudantes devem, obrigatoriamente, encaminhar a documentação exigida remotamente entre 28 e 31 deste mês.

O candidato que enfrentar qualquer dificuldade na pré-matrícula deve enviar e-mail para cdara@ufjf.edu.br.

Não serão aceitas matrículas após o período estabelecido. As próximas listas de reclassificação do Pism e do Sisu estão previstas para serem divulgadas no dia 29 de março.

Confira as listas de reclassificação:

Pism

Sisu

