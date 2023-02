UFJF vai aumentar valor das bolsas e auxílios estudantis

A medida foi aprovada pelo Conselho Superior (Consu) da instituição em reunião realizada na sexta-feira (24). Veja como ficam os valores. Campus da UFJF em Juiz de Fora

Clara Downey/UFJF

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) vai aumentar o valor das bolsas e auxílios estudantis a partir de abril, com remunerações referentes a março. A medida foi aprovada pelo Conselho Superior (Consu) da instituição em reunião realizada na sexta-feira (24).

De acordo com a UFJF, atualmente o pagamento das bolsas é feito para mais de 4.700 para estudantes e servidores. O aumento é válido para bolsas de graduação, pós-graduação e do Programa de Apoio à Qualificação (Proquali), além dos auxílios do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).

As bolsas de graduação com 12h de atividades semanais – Extensão, Iniciação Científica (IC), Monitoria e Treinamento Profissional (TP) – passarão de R$ 300 para R$ 450, o que representa um reajuste de 50%.

Veja abaixo a tabela completa com os reajustes:

Reajuste das Bolsas 2023 da UFJF

UFJF/Divulgação

Segundo a UFJF, o aumento no valor das bolsas é proporcional ao número de horas das atividades, com teto de R$ 700.

Os estudantes, por exemplo, que fazem 16h na organização e manutenção dos infocentros, a bolsa passará para R$ 575. Já os que cumprem 6h e 8h de monitoria passarão a contar com R$ 225 e R$ 280, respectivamente.

Bolsistas de inovação que fazem 20h semanais de atividades, como os do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), terão reajuste correspondente ao teto e vão passar a receber R$ 700.

Atualmente, a UFJF conta com 1.481 bolsistas em programas da Pró-reitoria de Graduação (Prograd); 500 em projetos e programas de Extensão; 300 em Iniciação Científica; 26 nos Infocentros; e 16 em atividades de Inovação.

Mestrado e doutorado

As bolsas de pós-graduação também serão reajustadas e passam a equivaler às pagas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

As de mestrado passarão de R$ 1.500 para R$ 2.100; e as de doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.100, o que representa 40% de reajuste. A UFJF mantém, com orçamento próprio, 108 bolsas de mestrado e 69 de doutorado.

Apoio à qualificação

Como política institucional de apoio à qualificação, destinada à formação dos servidores ativos em cursos de graduação e pós-graduação, a UFJF oferece até 130 bolsas, sendo pagos os valores de R$ 750 para cursos de pós-graduação stricto sensu e R$ 300 para graduações e cursos lato sensu.

Após a aprovação do Consu, o auxílio financeiro será de R$ 1.130 para o primeiro grupo e R$ 450 para o segundo.

