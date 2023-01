ufpb-seleciona-professores-substitutos-para-nove-departamentos

Processo seletivo simplificado oferece 11 vagas.

Remuneração básica é de R$ 2.236,29.

Reitoria da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) (Foto: Krystine Carneiro/G1)

Está aberto um processo seletivo simplificado para a contratação de onze professores substitutos para a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Dependendo da área de atuação, basta que o candidato tenha graduação na respectiva área. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).

saiba mais

Paraíba tem 221 vagas de emprego disponíveis pelo Sine

Lei cria 20 vagas para a Controladoria de João Pessoa; concurso é previsto

MPF investiga denúncia de barata em macarrão e animais no RU da UFCG

PM e Bombeiros divulgam exames do CFO e convocam para teste físico

O prazo para as inscrições varia de acordo com a vaga a que se pretende concorrer. Para alguns cargos, as inscrições já tiveram início nesta sexta-feira (24) e, para outros, só começam no dia 3 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 50.

De acordo com o edital as vagas são para lecionar nas áreas de matemática, língua francesa, política social, teoria econômica, fundamentos em terapia ocupacional, biotecnologia de alimentos, relações públicas, radialismo, fotografia, diagnóstico por imagem e semiologia veterinária e organização do trabalho pedagógico.

As inscrições para os cargos ocorrem nas secretarias dos respectivos cursos que se pretende lecionar. Para as datas, local e horários de inscrição o candidato deve consultar o edital da seleção.

Os cargos são para regime de trabalho de 20 horas semanais. O vencimento básico é de R$ 2.236,29, que pode ser acrescido de retribuição por titulação de R$ 95,44 para o candidato que possua aperfeiçoamento, R$ 171,79 para candidatos com especialização, R$ 531,73 para candidatos com mestrado e de R$ 1.068,78 para quem possua doutorado.

A taxa de inscrição deve ser paga por meio de uma Guia de Recolhimento à União (GRU), cuja instruções de preenchimento encontram-se no edital da seleção. Os candidatos selecionados serão contratados por um ano, podendo o contrato ser prorrogado por igual período.

Vito Califano