UFRGS divulga listão de aprovados no Vestibular 2023; saiba como consultar

Universidade abriu 4.008 vagas em 94 cursos de graduação. Medicina, psicologia e biomedicina foram os três cursos mais procurados nesta edição do concurso. Primeiro semestre do ano letivo de 2023 será realizado entre 15 de maio e 16 de setembro. Candidato procura nome entre os aprovados no Vestibular da UFRGS

Thiago Cruz/UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou na tarde desta segunda-feira (30) o listão de aprovados no Vestibular 2023. A relação pode ser consultada no site da instituição.

Os aprovados deverão encaminhar a documentação obrigatória entre os dias 31 de janeiro e 6 de fevereiro. O processo é realizado de forma online, via Portal do Candidato. Os participantes não relacionados no Listão devem acompanhar os chamamentos para vagas remanescentes, que começam no dia 9 de fevereiro.

UFRGS aprova política de cotas para pós-graduação

De acordo com a Universidade, o primeiro semestre do ano letivo de 2023 será realizado entre 15 de maio e 16 de setembro. O segundo semestre está previsto para ocorrer entre 9 de outubro e 24 de fevereiro de 2024.

Neste ano, 21.969 candidatos se inscreveram para concorrer a 4.008 vagas em 94 cursos de graduação. As provas foram realizadas nos dias 14 e 15 de janeiro, com abstenção de cerca de 3,6 mil no primeiro dia de exame e 3,9 mil no segundo dia.

Medicina foi o curso mais procurado, com 70 concorrentes para cada uma faz 98 vagas abertas. Na sequência, aparecem psicologia (noturno e diurno) e biomedicina (veja lista abaixo). A prova de Redação teve como tema “o apagamento das mulheres na história e o direito à memória”.

Cursos mais concorridos

Medicina: 70,33 (6.892 candidatos, 98 vagas)

Psicologia (noturno): 25,43 (534 candidatos, 21 vagas)

Psicologia (diurno): 23,50 (658 candidatos, 28 vagas)

Biomedicina: 18,28 (457 candidatos, 25 vagas)

Ciência da Computação: 15,99 (1.119 candidatos, 70 vagas)

Fisioterapia: 14,52 (305 candidatos, 21 vagas)

Medicina Veterinária: 11,31 (758 candidatos, 67 vagas)

Relações Internacionais: 10,50 (441 candidatos, 42 vagas)

Jornalismo: 9,97 (349 candidatos, 35 vagas)

Design Visual: 9,43 (264 candidatos, 28 vagas)

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi