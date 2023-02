UFRN cria curso técnico em Veterinária na Escola Agrícola de Jundiaí; veja edital para primeira turma

Profissionais formados poderão atuar com auxiliares de médicos-veterinários, segundo instituição. Escola Agrícola de Jundiaí fica em Macaíba, na Grande Natal (Arquivo)

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) criou um curso de Técnico em Veterinária na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), em Macaíba, na Grande Natal. O edital para a primeira turma já foi publicado.

A medida foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da instituição, nesta terça-feira (7).

Segundo a universidade, a nova formação tem objetivo de capacitar profissionais que atuarão como auxiliares de profissionais da Medicina Veterinária, na saúde animal, humana e ambiental.

O curso técnico terá duração de três semestres, com um total de 1.080 horas, na modalidade presencial, e o currículo pode ser desenvolvido na modalidade subsequente, para egressos do ensino médio, ou concomitante, para estudantes em formação no ensino médio.

Segundo a instituição, os profissionais poderão receber certificação intermediária ao final do primeiro e do segundo semestre, para as funções de banhista de animais domésticos e auxiliar de veterinário.

Ao final do terceiro semestre, os concluintes estarão aptos a exercer a função de técnico em veterinária, que inclui o atendimento de clientes e a administração do local de trabalho.

“As oportunidades de atuação, sob supervisão do profissional de Medicina Veterinária, incluem abrigos de animais; clínicas veterinárias; escolas de treinamento de animais; estabelecimentos comerciais especializados; hospitais veterinários; hotéis veterinários; Organizações Não Governamentais; parques e zoológicos”, informou a UFRN.

A seleção para ingresso no curso será realizada por meio de edital específico, para o preenchimento de 20 vagas. As aulas serão diárias, de segunda a sábado, nos turnos matutino ou vespertino.

O edital foi publicado ainda na terça-feira (7) no site da Comperve. As inscrições vão desta terça-feira (8) até o dia 16 de fevereiro. Não será cobrada taxa.

A seleção será realizada por meio de análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática ou disciplinas equivalentes cursadas no 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, ou equivalente; ou por meio de análise do desempenho de Língua Portuguesa e Matemática, conforme descritas no documento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.

