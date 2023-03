UFRN suspende aulas no período noturno nesta segunda (27) por falta de transporte público

Universidade retomou atividades nesta segunda após duas semanas, mas cancelou aulas no Campus Central, em Natal, à noite por falta de ônibus. Definição do horário de aulas deve sair após reunião entre representantes da segurança e transporte

Lucas Cortez

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) suspendeu as aulas e atividades que ocorreriam à noite no Campus Central da instituição, em Natal, nesta segunda-feira (27).

A decisão da UFRN é baseada na informação divulgada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) de que os ônibus circulam nesta segunda novamente em horário diferenciado, até 19h, e com frota reduzida (veja linhas que circulam). O motivo do horário especial foi a série de ataques ocorridos no estado, que fizeram as empresas e a secretaria reduzirem a frota.

Esse funcionamento restrito inviabiliza as aulas e as atividades administrativas no período noturno, segundo informou a Universidade.

“A Universidade reforça que os estudantes que não puderem se dirigir aos seus locais de aulas não serão prejudicados”, disse em nota a UFRN.

Nesta segunda-feira a UFRN retomou as aulas após a paralisação de quase duas semanas por conta dos ataques criminosos no Rio Grande do Norte. Apesar do cancelamento das atividades nesta noite no Campus Central, nos campi dos interiores as atividades permanecem normais.

Apesar de não terem sido registrados ataques nos últimos dias contra veículos que realizam transporte de passageiros na capital e interior do estado, a definição sobre a possibilidade de estender o horário dos ônibus em Natal ou retomar todos os sistemas de transporte nos horários normais, depende de uma reunião com expectativa de ocorrer nesta segunda.

Vão participar membros das forças de segurança com representantes da STTU, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Rio Grande do Norte (Sintro), Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Natal (Seturn), Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de Passageiros do RN (Transpasse), Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste (Fetronor) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

