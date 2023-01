UFRR divulga classificação preliminar do Vestibular 2023

Os candidatos poderão entrar com recurso contra a classificação preliminar nos dias 30 e 31. Classificação final será divulgada no dia 3 de fevereiro. Universidade Federal de Roraima, sede em Boa Vista

UFRR/Divulgação/Arquivo

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) divulgou nesta sexta-feira (27) o resultado preliminar do vestibular 2023. Este ano, foram ofertadas 777 vagas distribuídas entre 38 cursos de graduação da instituição, incluindo bacharelados, licenciaturas e tecnológico.

Os candidatos poderão entrar com recurso contra a classificação preliminar do dia 30 de janeiro até o dia 31 do mesmo mês. A classificação oficial do vestibular 2023 será divulgada no dia 3 de fevereiro.

Os três cursos mais concorridos foram Medicina (32,4 por vaga), Direito (18,3 por vaga) e Psicologia (15,5 por vaga) na outra ponta estão Letras Português Francês (0,1 por vaga), Antropologia (0,3 por vaga) e Matemática (0,4 por vaga).

