UFS abre inscrições para atendimento psicológico; veja como participar

Nesta quarta-feira (8) a Universidade Federal de Sergipe (UFS) abre inscrições para 30 vagas de cadastro reserva para atendimento psicológico aberto ao público adulto. O serviço pode ser prestado de forma online ou presencial.

Quem tiver interesse, deve comparecer nesta quarta ao Serviço de Psicologia Aplicada, na Sala de Supervisão, Campus São Cristóvão, nesta quarta das 8h às 12h e das 13h às 17h, portando RG, CPF, comprovante de residência e, caso seja estudante da UFS, carteirinha da UFS.

Segundo a UFS, as inscrições serão encerradas assim que o número de vagas for preenchido. E não serão realizadas inscrições além das vagas já estabelecidas.

Mais informações pelos números (79) 3194-7261 ou (79) 3194-7276.

