UFS nomeia professor aprovado em concurso, após três anos de batalha judicial

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) publicou nessa sexta-feira (3) a nomeação do advogado Ilzver de Matos Oliveira, no cargo efetivo de professor adjunto da instituição. Há pouco mais de três anos ele travou uma batalha judicial para conseguir a efetivação no cargo.

Em 2020, Ilzver foi aprovado em segundo lugar geral e em primeiro lugar por cotas raciais em concurso público para o cargo de professor adjunto do curso de Direito da UFS, mas o Conselho do Departamento de Direito optou pela abertura de um edital de remoção, solicitado por um professor do curso de ciências contábeis.

“A UFS publicou a nomeação atendendo uma decisão da 1ª Vara da Justiça Federal, mediamente pedido de liminar para que Ilzver fosse efetivado no cargo”, disse o advogado Alberto Hora, responsável pela defesa de Ilzver.

Segundo Ilzver, a Justiça foi feita. “O sentimento é de justiça feita e de imensa gratidão a todas as pessoas que estiveram junto comigo nessa luta. Eu esperava esse resultado porque era o devido, de acordo com a lei, uma vez que fui aprovado no concurso e portanto eu tinha esse direito de integrar o corpo docente da UFS e contribuir com a instituição”, pontou.

O professor, agora, aguarda a posse no cargo. A data ainda não foi divulgada pela UFS.

Ilzver tem sua carreira acadêmica dedicada aos estudos de religiões de matriz africana e questões raciais, como a política de cotas, que lhe rendeu, em 2018, oPrêmio Direitos Humanos, do então Ministério dos Direitos Humanos. Ele também foi presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da Organização dos Advogados do Brasil de Sergipe (OAB-SE).

