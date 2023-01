UFSCar abre 25 vagas de estágio em 5 áreas; veja como concorrer

inscrições devem ser feitas de forma on-line até o dia 3 de fevereiro. Pesquisa é realizada por estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Diário São Carlos/Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com 25 vagas de estágio remunerado abertas em cinco áreas da Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD). (veja abaixo como concorrer). O prazo para envio de currículo vai até sexta-feira (3).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Podem participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados que estejam cursando entre o segundo e o terceiro ano de graduação dos cursos de: administração, gestão, ciência da informação, engenharia de produção, imagem e som, letras e linguística ou áreas correlatas.

As vagas são para os seguintes cargos:

auxiliar administrativo

editor de texto

editor de imagens e áudios (audiovisual)

designer gráfico

gestor de projetos

A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração prevista é de R$ 984 por mês, além de vale transporte. O edital prevê a contratação por 12 meses.

LEIA TAMBÉM: Embrapa oferece 69 cursos on-line e gratuitos de capacitação; veja como se inscrever

Como se candidatar

Para se candidatar, o interessado deve enviar o currículo atualizado para o endereço de e-mail processoseletivo@fai.ufscar.br, indicando no campo assunto a vaga a qual está se candidatando.

A seleção ocorrerá por análise dos documentos exigidos no edital, disponível no site da UFSCar, e uma entrevista on-line. O resultado com o aprovado no processo será divulgado no dia 16 de fevereiro no site da FAI UFSCar.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla