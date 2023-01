Evento ocorre nesta sexta-feira (27) e reúne servidores, estudantes e outras pessoas trans da comunidade universitária. UFSCar tem 1ª Feira de Visibilidade Trans e Travesti com apresentações culturais e debates em São Carlos

Divulgação: UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove a 1ª Feira de Visibilidade Trans e Travesti na Área de Convivência do Área Sul do Campus de São Carlos (SP). O evento ocorre nesta sexta-feira (27), a partir das 16h. A entrada é gratuita.

A feira, organizada e protagonizada por pessoas trans, é promovida pelo Grupo de Trabalho ”Transformar”. O evento conta com atrações culturais diversas, como poesia, música, fotografia e dança.

Composto por estudantes, servidores e outras pessoas trans da comunidade universitária, o coletivo é um espaço de acolhimento e articulações. O grupo coleta dados, realiza debates e ações em relação à permanência estudantil, promoção da saúde integral e cumprimento de direitos.

Dados nacionais

O Brasil é o país que mais mata pessoas transgênero, transexuais e travestis no mundo.

Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 140 pessoas trans foram assassinadas em 2021. A naturalização da marginalização dessa população é uma realidade nacional.

Grande parte de transexuais, transgêneros e travestis vivem em condições de exclusão social, com acesso restrito à educação, saúde, emprego formal e outras políticas públicas.

De acordo com Ângela Lopes, integrante do coletivo e uma das organizadoras da feira, a universidade pública e de qualidade é uma das ferramentas para mudar essa realidade.

“A UFSCar é um espaço de acolhimento para aqueles que desejam construir novas perspectivas. As pessoas trans são instrumentos potentes de criação em todas as áreas em que se inserem. A feira é uma possibilidade de valorizá-las, estimulando as suas criações. São homens e mulheres trans e pessoas não-bináries construindo novas narrativas sobre nós”, aponta Ângela.

Campanha “Transformação”

A Feira de Visibilidade Trans e Travesti faz parte da campanha “Transformação”, que foi lançada pela UFSCar na última sexta-feira (20).

A iniciativa discute ações que serão desenvolvidas juntamente com as pessoas transgênero, transexuais e travestis da universidade. Além disso, a campanha organiza diferentes ações educativas, de conscientização e iniciativas que dão visibilidade e protagonismo para as pessoas trans dentro da UFSCar.

