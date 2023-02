ufscar-tem-curso-on-line-gratuito-sobre-direitos-fundamentais;-saiba-como-participar

Formação tem duração de 40h, divididas em 20 encontros em formato de lives de duas horas. Aulas têm início no dia 22 de março e se estendem até o dia 2 de agosto. Exemplar da Constituição do Brasil

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de extensão “Direitos Fundamentais no século XXI: desafios da educação e da política”, que será ofertado na modalidade a distância (veja abaixo como se inscrever).

A formação é gratuita e tem duração de 40h, divididas em 20 encontros em formato de lives de duas horas, por meio do canal do YouTube ACienciadacf88.

As aulas têm início no dia 22 de março e se estendem até o dia 2 de agosto. Não há limite de vagas.

Popularizar o conhecimento

Vinício Carrilho Martinez, professor do Departamento de Educação (DEd) da UFSCar e coordenador do curso, disse que a intenção é alcançar o maior número de pessoas e de instituições, de todas as idades, áreas de interesse e de atuação.

“Desde janeiro de 2021, já certificamos milhares de pessoas. Nosso objetivo sempre foi difundir, popularizar o conhecimento – sem rebaixar o nível da massa crítica”, disse.

Para o professor da UFSCar, o tema dos Direitos Fundamentais chama a atenção de tantas pessoas por se tratar dos direitos de todo o mundo, do povo.

Para ministrar as aulas, foram convidados cientistas, juristas, professoras e professores.

“Devemos passar a casa de 40 palestrantes, de muitas áreas complementares e de todas as regiões do país. Queremos ouvir todos os sotaques que pudermos, trazendo mais unidade para o encontro da imensa diversidade cultural brasileira”, afirmou Martinez.

Inscrições e certificado

As informações sobre o curso, incluindo ementa e objetivos, constam no formulário de inscrição que pode ser preenchido até o dia 20 de março.

Todos os participantes inscritos que obtiverem o mínimo de 70% de presença síncrona (ao vivo) receberão os certificados.

As aulas também ficam postadas no canal do YouTube para acesso posterior. O formulário de presença é postado no chat, durante a transmissão ao vivo das lives.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos e-mails do Canal da CF88 (canaldalcf88@gmail.com) ou do professor Vinício Martinez (vinício@ufscar.br). Outras informações podem ser acompanhadas pelo perfil do Instagram.

