UFSCar tem cursos de musicalização para crianças e familiares; saiba como participar

Curso presencial de iniciação musical é para crianças de 8 meses a 6 anos e parentes. São quatro turmas com 15 vagas cada. UFSCar tem cursos de musicalização para crianças e familiares

O Laboratório de Musicalização Infantil da UFSCar vai oferecer um curso presencial de iniciação musical para crianças de 8 meses a 6 anos e suas famílias.

O curso “Despertando para a música e o vínculo” terá três turmas, organizadas por faixa etária, e também uma turma para gestantes. O objetivo é que as famílias participantes possam ampliar seu repertório e construir vínculos musicais e afetivos. (veja abaixo como participar).

As quatro turmas, com 15 vagas cada, são divididas em:

“Semente” – crianças de 8 meses a 2 anos e suas famílias, às quartas-feiras, às 17 horas; Processos que consideram a primeira etapa de vida dos bebês, suas necessidades biopsicossociais, e seus familiares ainda muito conectados ao momento da gestação e concretização do bebê no seio familiar, trazendo à família as primeiras oportunidades e aprendizagens da maternidade, paternidade e até mesmo da fraternidade quando já há outras crianças na família que presenciam a chegada de um novo membro.

“Ninhos” – crianças de 3 e 4 anos, às quartas-feiras, às 18 horas; As propostas levam em conta o núcleo familiar, por meio de aprendizagens simbólicas que vão sendo incorporadas na rotina das famílias na construção dos saberes e das relações mais íntimas que envolvem seus membros.

“Pequenas comunidades” – crianças de 5 e 6 anos e suas famílias, às terças-feiras, às 18 horas; nesta categoria, os processos musicais envolvem a crescente necessidade de exploração e ação da criança e da família, na medida em que novas referências vão sendo necessárias para a crescente socialização. Em todos esses momentos, os trabalhos consideram tanto as crianças, quanto o momento único de seus responsáveis que vão aprendendo junto a se tornarem pais, mães, avós, tias, tios…

“Gestantes”, às terças-feiras, às 17h; neste curso, a equipe tem como objetivo apoiar a construção de vínculos musicais e afetivos entre as pessoas gestantes e parcerias e seus bebês. Trabalhos de apreciação musical, práticas de canto e instrumentos desenvolverão habilidades musicais que banharão o histórico do bebê e ampliarão o repertório da família.

Os cursos serão oferecidos em módulos; o primeiro está previsto para iniciar em fevereiro e terá duração de 8 semanas, com encontros no Laboratório de Musicalização da UFSCar, localizado na área Sul da UFSCar. O investimento é de R$ 200, que pode ser parcelado em duas vezes.

Modalidade virtual

Também será realizado na modalidade virtual o curso “Sensibilização para profissionais da educação”, destinado a profissionais da educação infantil e famílias que buscam ferramentas para bons momentos musicais às crianças.

Os encontros são quinzenais, às terças-feiras, às 19h, com previsão de início em fevereiro e híbridos (na modalidade presencial no Laboratório e via Google Meet para quem não pode estar no presencial). O investimento também é de R$ 200.

Como participar dos cursos

Os interessados devem se inscrever nos cursos através de um formulário online. Os participantes devem apresentar comprovação de esquema vacinal para Covid-19.

Clique aqui para se inscrever.

Mais informações podem ser consultadas no perfil do Instagram do Laboratório de Musicalização. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail musicalizaufscar@gmail.com.

