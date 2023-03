UFSCar tem trilha com acessibilidade no cerrado para pessoas com deficiência; saiba como participar

Estão sendo ofertadas 30 vagas que serão preenchidas por ordem de chegada. Interessados devem se inscrever de forma online até o domingo (5). UFSCar promove trilha com acessibilidade no Cerrado

UFSCar/Divulgação

Até o domingo (5), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebe inscrições gratuitas para a atividade ‘Trilha da Natureza: Acessibilidade e Cuidado’, que tem como objetivo promover uma experiência integrada no Cerrado para Pessoas Com Deficiência (PCD).

A atividade, que está prevista para ocorrer às 8h30 no dia 11 de março, é uma parceria da universidade com a equipe do Somos Cultura, da Coordenadoria de Cultura (CCult).

São ofertadas 30 vagas que serão preenchidas conforme ordem de inscrição. Os interessados devem se inscrever de forma online. São pedidos dados pessoais e outras informações. (Clique aqui para se inscrever.)

Cerrado da UFSCar em São Carlos

UFSCar/Divulgação

Segundo a organização, o evento é voltado para pessoas com deficiência, mas está aberto para toda a comunidade.

A pessoa que for usuária de cadeira de rodas e quiser participar, poderá ir com a própria cadeira.

Além disso, estarão disponíveis duas cadeiras de rodas scooters motorizadas para uso de pessoas com mobilidade reduzida, adquiridas pela Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), através do Projeto FAI “Manejo florestal como suporte para a realização de ações de educação e cultura ambiental no Campus São Carlos”.

